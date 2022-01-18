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elektron:

Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили

Цитата:Ой они там на вокзале так и отираются?Пожелаем дохтеру хороших сновидений с пакистанским кордебалетомНу и чтоб его мечты всегда сбывались.Плох тот солдат, который не мечтает стать герералом.