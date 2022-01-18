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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43336
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:32
Цитата:
Жил ты, среди казахов, должен знать что бата сбывается в течении 3 месяцев! Поживете еще, попишите(((((
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 01:34]
elektron:
Жил ты, среди казахов, должен знать что бата сбывается в течении 3 месяцев! Поживете еще, попишите(((((
[Исправлено: Доктор СИЗО, 19.01.2022 - 01:34]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:33
Цитата:
Ну и где мне тут трансформатор искать? Спасибо конечно и вам не хворать.
Но не сбудется, я пока подходящий трансформатор найду...
Доктор СИЗО:
Пожелание от чистого сердца!
Пожелание от чистого сердца!
Ну и где мне тут трансформатор искать? Спасибо конечно и вам не хворать.
Но не сбудется, я пока подходящий трансформатор найду...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:35
Цитата:
Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили
Доктор СИЗО:
должен что бата сбывается в течении 3 месяцев! П
должен что бата сбывается в течении 3 месяцев! П
Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:38
Цитата:
Суеверный с/волк уже убежал из форума. Попку решил поберечь
elektron:
Суеверный с/волк уже убежал из форума. Попку решил поберечь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11981
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:41
Цитата:
Ой они там на вокзале так и отираются?
Пожелаем дохтеру хороших сновидений с пакистанским кордебалетом
Ну и чтоб его мечты всегда сбывались.
Плох тот солдат, который не мечтает стать герералом.
elektron:
Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили
Что то подобное цигане мне в Челябинске лет тридцать пять назад говорили
Ой они там на вокзале так и отираются?
Пожелаем дохтеру хороших сновидений с пакистанским кордебалетом
Ну и чтоб его мечты всегда сбывались.
Плох тот солдат, который не мечтает стать герералом.
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:41
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:51
Неуловимые.
Усталость забыта
Колышется зад
И снова копыта
На бабки стучат
И нет им покоя
Возьми, но живи
Деньжата деньжата
Деньжата деньжата
В горячей крови...
Усталость забыта
Колышется зад
И снова копыта
На бабки стучат
И нет им покоя
Возьми, но живи
Деньжата деньжата
Деньжата деньжата
В горячей крови...
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:54
А вообще читал статью, хозяйки газеты которую 4го января забанили, что увольнение просто пшик.
Чтоб народишко заткнулся.
Фирмы, с которых уволили, принадлежат то семье..
Чтоб народишко заткнулся.
Фирмы, с которых уволили, принадлежат то семье..
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:57
Американцы за 500 миллионов делают революции, но у семьи совокупно более 20ти миллиардов..
Что там в Украину Штаты то вложили, 5 миллиардов и смена режима?
Что там в Украину Штаты то вложили, 5 миллиардов и смена режима?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:06
Цитата:
Мёд очень странный предмет. Он как бы есть и его как бы нет
США заморозили большие активы, в Англии с замком, как всё закончилось, тоже не очень ясно.
Но баблосов хватит конечно на несколько поколений. Вот если бы эти средства пустить на благосостояние Казахстана, то был бы уровень жизни Саудовской Аравии или около того.
111:
но у семьи совокупно более 20ти миллиардов..
но у семьи совокупно более 20ти миллиардов..
Мёд очень странный предмет. Он как бы есть и его как бы нет
США заморозили большие активы, в Англии с замком, как всё закончилось, тоже не очень ясно.
Но баблосов хватит конечно на несколько поколений. Вот если бы эти средства пустить на благосостояние Казахстана, то был бы уровень жизни Саудовской Аравии или около того.
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 19.01.22 - 02:06
Цитата:
Трансформатор сам тебя найдет, ты главное поверь в это. Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
elektron:
Трансформатор сам тебя найдет, ты главное поверь в это. Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8415
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:14
Цитата:
Они вроде не ходют. Цитата:
Так ты у нас ещё и шаман? Цитата:
Я добрый, не бойся, тебя не убью. Цитата:
Да какое вознагрождение может быть лучше, чем то что ты имеешь? Забылся и всё.
А насчёт работы, тоже вопрос. Ты знаешь как работать? Цитата:
Зло будет наказано, и за эти руки тоже, чтоб не лезли куда не нужно.
Доктор СИЗО:
Трансформатор сам тебя найдет,
Трансформатор сам тебя найдет,
Они вроде не ходют. Цитата:
Доктор СИЗО:
Оккультные книги
Оккультные книги
Так ты у нас ещё и шаман? Цитата:
Доктор СИЗО:
Бесконтактное убийство.
Бесконтактное убийство.
Я добрый, не бойся, тебя не убью. Цитата:
Доктор СИЗО:
Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу
Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу
Да какое вознагрождение может быть лучше, чем то что ты имеешь? Забылся и всё.
А насчёт работы, тоже вопрос. Ты знаешь как работать? Цитата:
Доктор СИЗО:
Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
Зло будет наказано, и за эти руки тоже, чтоб не лезли куда не нужно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11981
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:23
Цитата:
ёШкин кот! Да тут у нас признание с астанинскими, тьфу, то есть с сатанинскими книгамы!
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 23:25]
Доктор СИЗО:
Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
Наш подьезд называют в городе подьездом вдовушек. Оккультные книги у меня на видном месте.Прочитаны и использованы. Бесконтактное убийство. Жаль вознаграждение нельзя получить за свою работу. Но приятно осознавать, что зло наказано вот этими руками!
ёШкин кот! Да тут у нас признание с астанинскими, тьфу, то есть с сатанинскими книгамы!
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 23:25]
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:24
Цитата:
20 ярдов то замораживали, и отпустили, в обмен на покупку Боингов.
Но осталось то много.
Замки это мелочь.
Их на миллиард всего.
А вот доходы с нефти, газа, руд и этого, ядерного топлива, это очень много и где то копится, в разных структурах..
elektron:
США заморозили большие активы, в
США заморозили большие активы, в
20 ярдов то замораживали, и отпустили, в обмен на покупку Боингов.
Но осталось то много.
Замки это мелочь.
Их на миллиард всего.
А вот доходы с нефти, газа, руд и этого, ядерного топлива, это очень много и где то копится, в разных структурах..
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 02:26
Почитал, он действительно сказал что он в столице, а не в Нурсултане?
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