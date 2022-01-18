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elektron:

Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил

Цитата:Не, ну правильно было бы в торжественной обстановке в большом зале заседания, с бурными аплодисментами и цветами! Ну может быть только без подкидывания в воздух награждаемого, чтоб не распался на отдельные районы.