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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43336
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:45
Цитата:
elektron:эта страна не для бродячих животных из рашке или курдистана.Виза 3 месяца на год и бегом в свой загон. Не знал убогий?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:47
А где кстати мадам Нурлыкун?
Мне кажется именно она должна вручить главный орден Дохтеру
Мне кажется именно она должна вручить главный орден Дохтеру
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8410
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:47
Цитата:
Ну это совсем меняет дело, это же цивилизация!
ПС Хотел спросить и как в загоне живётся?
[Исправлено: elektron, 18.01.2022 - 19:51]
Доктор СИЗО:
Виза 3 месяца на год и бегом в свой загон
Виза 3 месяца на год и бегом в свой загон
Ну это совсем меняет дело, это же цивилизация!
ПС Хотел спросить и как в загоне живётся?
[Исправлено: elektron, 18.01.2022 - 19:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8410
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:48
Цитата:
Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил.
Серый волк:
главный орден Дохтеру
главный орден Дохтеру
Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:53
Цитата:
Не, ну правильно было бы в торжественной обстановке в большом зале заседания, с бурными аплодисментами и цветами! Ну может быть только без подкидывания в воздух награждаемого, чтоб не распался на отдельные районы.
elektron:
Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил
Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил
Не, ну правильно было бы в торжественной обстановке в большом зале заседания, с бурными аплодисментами и цветами! Ну может быть только без подкидывания в воздух награждаемого, чтоб не распался на отдельные районы.
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:57
Цитата:
С/волков закажи с утра 3 таких ордена. Один тебе, другой электрону, третий старикашке из ермании. У него язык истертый от лизании всей редколлегии.
elektron:
С/волков закажи с утра 3 таких ордена. Один тебе, другой электрону, третий старикашке из ермании. У него язык истертый от лизании всей редколлегии.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:58
Потом ещё речь нуно сказать прежде чем орден пришпилить
– это праздник: Нурлыкун, - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы появляетесь к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.
– это праздник: Нурлыкун, - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы появляетесь к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:00
Цитата:
Вы лауреат пока помолчите.
Вас никто не спрашивает, а начальство вам слова не давало.
Доктор СИЗО:
закажи с утра 3 таких ордена.
закажи с утра 3 таких ордена.
Вы лауреат пока помолчите.
Вас никто не спрашивает, а начальство вам слова не давало.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:06
А кстати что они в шапках сидят?
У них в зале заседания не топят, или просто новые большие шапки больше надеть некуда?
Ну реально глядя на это как фильм про Бората пересмотрел.
У них в зале заседания не топят, или просто новые большие шапки больше надеть некуда?
Ну реально глядя на это как фильм про Бората пересмотрел.
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:08
Цитата:
Господин с/волков вы случайно не свое сральное очко увековечили? Жена увидит на ордене твою сраку, за голубка тебя примет!)))))
Серый волк:
Господин с/волков вы случайно не свое сральное очко увековечили? Жена увидит на ордене твою сраку, за голубка тебя примет!)))))
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