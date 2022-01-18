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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43336
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4628
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:45
#60
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Цитата:
elektron:
эта страна не для бродячих животных из рашке или курдистана.Виза 3 месяца на год и бегом в свой загон. Не знал убогий?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:47
#61
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А где кстати мадам Нурлыкун?
Мне кажется именно она должна вручить главный орден Дохтеру :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8410
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:47
#62
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Виза 3 месяца на год и бегом в свой загон

Ну это совсем меняет дело, это же цивилизация! :lol:
ПС Хотел спросить и как в загоне живётся? :-P

[Исправлено: elektron, 18.01.2022 - 19:51]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8410
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:48
#63
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Цитата:
Серый волк:
главный орден Дохтеру

Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил. :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:53
#64
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Цитата:
elektron:
Серый, ты его ему уже вручил, большего он не заслужил

Не, ну правильно было бы в торжественной обстановке в большом зале заседания, с бурными аплодисментами и цветами! Ну может быть только без подкидывания в воздух награждаемого, чтоб не распался на отдельные районы. :-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4628
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:57
#65
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Цитата:
elektron:

С/волков закажи с утра 3 таких ордена. Один тебе, другой электрону, третий старикашке из ермании. У него язык истертый от лизании всей редколлегии.
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 00:58
#66
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Потом ещё речь нуно сказать прежде чем орден пришпилить
:lol:
– это праздник: Нурлыкун, - Нурлыкун - это золотой день, самый светлый день. Каждый раз, когда вы появляетесь к нам, радуется сама природа. И не случайно всегда улучшается погода. Вот и сегодня солнечный ясный день, но и в душах наших людей тепло, светло и радостно.
:lol: :lol: :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:00
#67
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Цитата:
Доктор СИЗО:
закажи с утра 3 таких ордена.

Вы лауреат пока помолчите.
Вас никто не спрашивает, а начальство вам слова не давало. :lol:
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11977
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:06
#68
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А кстати что они в шапках сидят?
У них в зале заседания не топят, или просто новые большие шапки больше надеть некуда?
Ну реально глядя на это как фильм про Бората пересмотрел. :-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4628
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 19.01.22 - 01:08
#69
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Цитата:
Серый волк:

Господин с/волков вы случайно не свое сральное очко увековечили? Жена увидит на ордене твою сраку, за голубка тебя примет!)))))
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Страница 5 из 5«1...345
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