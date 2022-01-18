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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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