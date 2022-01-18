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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43336
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4622
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 23:20
#45
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Цитата:
ladas:

Спасибо, что назвали список клоунов форума, на который должны обратить кометентные органы. Им давно место в обезьяннике местного УВД.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 23:22]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8189
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 23:23
#46
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Цитата:
ladas:
111

Это же любя..
Тем более он жив..
Теперь конечно нужно будет как вмегда защищать Елбасы от нападок.
Тем более что осознав, что Елбасы еще нормальный боле менее, шеф Нуротана Байбек встал горой на его защиту...
А ведь тоже молчал, до заявления Елбасы...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8189
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 23:26
#47
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Сейчас пол страны рванет ставить обратно таблички с его именем и чтобы их заметили, назвать его именем и остальные улицы..
А то расслабились...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8189
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 23:30
#48
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А он знает что Путин спас нашу страну от развала?
Не Эрдоган, не Мао Зюдун, не Обама...
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