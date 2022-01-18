Отправлено: - 23:23

ladas:

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Цитата:Это же любя..Тем более он жив..Теперь конечно нужно будет как вмегда защищать Елбасы от нападок.Тем более что осознав, что Елбасы еще нормальный боле менее, шеф Нуротана Байбек встал горой на его защиту...А ведь тоже молчал, до заявления Елбасы...