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≡ Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела задержанных в связи с митингами прокомментировали в ДП
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43336
Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела задержанных в связи с митингами прокомментировали в ДП
Отправлено: 18.01.22 - 20:46
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С 5 по 17 января в Костанайской области за участие в несанкционированных протестных акциях и за нарушение режима ЧП судами к административной ответственности было привлечено 349 человек, которые получили от 5 до 15 суток ареста
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8189
Re: Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела...
Отправлено: 18.01.22 - 20:46
#1
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Думал опять сват брат зять Назарбаева...
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11969
Re: Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела...
Отправлено: 18.01.22 - 21:47
#2
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Не, тут другие сыщики. Меееестные.
Тяжено наверное быть сыщиком одновременно феодального и тоталитарного государства?
:lol:

Новая версия Шерлока Холмса
(может не понравиться. хотя актеры возможно старались) :-0


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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11969
Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела задержанных в связи с митингами прокомментировали в ДП
Отправлено: 18.01.22 - 21:52
#3
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Да, кстати, чуть не забыл, Домом в Лондоне по адресу Бэйкер стрит 221б владеет семья Назарбаевых, и не только им, но и целым кварталом. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8189
Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела задержанных в связи с митингами прокомментировали в ДП
Отправлено: 18.01.22 - 22:56
#4
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Цитата:
Серый волк:
олько им, но и целым кварталом.

Ну так где деды живут, там и весь род приходит жить..
Родовое гнездо..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
556
Re: Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела...
Отправлено: 18.01.22 - 23:06
#5
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Прошу пардону но не узнаю ево, кто етот знаменитый чел?
Ето Облайка или ВЧКашка, или ето Дохтер СИЗО, в гриме?
И он, што натворил!?
Написал комментарий в НГ или кричал-Акимвыходи, как мне понять?
:oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8405
Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела задержанных в связи с митингами прокомментировали в ДП
Отправлено: 18.01.22 - 23:14
#6
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Цитата:
111:
Ну так где деды живут, там и весь род приходит жить.. Родовое гнездо..

Ну да, что поделать. традиции кочевников. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8189
Диас Нурмагамбетов арестован по уголовной статье - Дела задержанных в связи с митингами прокомментировали в ДП
Отправлено: 18.01.22 - 23:18
#7
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Цитата:
elektron:
что поделать. традиции кочевников

Шанырак.
То есть там будут жить их дети, их внуки, внуки внуков...
Туда обязаны приходить все гости и выражать вместе с хозяевами Шанырака свои радости и горести..
Эх жизнь..
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