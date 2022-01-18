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≡ Программу повышения доходов населения примут в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43336
Программу повышения доходов населения примут в Казахстане
Отправлено: 18.01.22 - 16:17
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Новый премьер заявил, что в целях снижения молодежной безработицы будут увеличены сроки прохождения и размеры заработных плат в рамках проектов "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15415
Re: Программу повышения доходов населения примут в Казахстане
Отправлено: 18.01.22 - 16:17
#1
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президент говорит инфляцию надо сдерживать,
премьер про повышение зарплат.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5013
Re: Программу повышения доходов населения примут в Казахстане
Отправлено: 18.01.22 - 18:33
#2
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Наверняка поднимут пенсии и зарплаты, а по логике инфляция сделает своё чёрное дело.тут надо принимать революционные меры, хотя практически отсутствуют рычаги влияния на частный бизнес в котором оказалось всё народное хозяйство страны. Кроме как собирать деньги наши ни на что не сходятся...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
776
Re: Программу повышения доходов населения примут в Казахстане
Отправлено: 18.01.22 - 20:57
#3
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и снова надо доказывать, что тебе нужны деньги?
:-x
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