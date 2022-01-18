Поводом для написания этого материала стало открытие новой аптеки в селе Айет. С красноречивым названием, сладкими подарками каждому, беспроигрышной лотереей, 10-процентной скидкой всем, да еще 3-процентной бонусной картой распахнула она свои двери. Разве что не наливали! Читать новость
Вот! Вот оно! Регулирование должно быть регулированием, то есть субсидированием, а не тупо требованием снизить цену до определенного уровня. Лучше пусть товар будет подороже, чем его не будет вовсе. Хотя тут может иметь место мультипликативный эффект - если невыгодный товар у вас будет, а в других местах его нет - то покупатель пойдет к вам и купит не только невыгодный товар, но и всё остальное.
Ну вы согласитесь,что некорректно по одной позиции ,судить об общем уровне цен,у вас из всего ассортимента то же найдутся позиции которые будут дороже чем у соседей и что теперь ,им здесь то же статью накатать Всё что не делается всё к лучшему,теперь вместо праздного шатания по судам в поисках потерянного времени,надо думать как бизнес спасть
Добринцофф: Правда и про время не забыла написать,
Есть и для тебя "хорошая" новость. Перед новым годом прошла информация, что на уровне старого правительства рассматривается вопрос, подкрепленный очередным заключением местных ученых, о возвращении в свой часовой пояс не только Костанайской области, но и всю остальную часть Казахстана присоединят к западным областям. Будет один часовой пояс на всей территории.
Тебя время зацепило или цена на отхаркивающее?! Не знаю, как в Казахстане, а я вот скачал приложение Ютека и вижу, где какие цены на препараты, где они имеются в наличии, какие аналоги. Просто для мамы нужны лекарства, в Бугуруслане они дороже, чем в Самаре.А здесь с этим проще.Аптеки на каждом шагу, выбор имеется.
Все таки надеюсь , что Ольга Ведлер не оставит попыток вернуть нашему городу природное время. Недавно смотрела художественный фильм зарубежный фантастика и главный герой оказавшись в незнакомом месте удивлялся, что время уже 9 часов вечера, а еще светло и от этого ему как то не комфортно. А у нас летом 23 часа на улице светло. Противники перевода времени считают, что тем позже вечером светает тем больше дел можно переделать. А все дела надо утром делать, а вечером отдыхать и в 23 часа ложиться спать .
Главный мракобес области во всех....местах твердящая о пагубности житья не по природному времени постоянно врущая и уличенная в открытом фейкометстве, при этом являясь одновременно владельцем аптеки в селе Айет возмущена открытием новой конкурентной аптеки у себя под носом)))
Вот любопытно стало...Что движет людьми, не пропускающими здесь практически ни одной темы. Везде считают себя обязанными вставить "свои пять копеек"... От скуки? Ведь денег им, скорее всего за это не платят... Или я чего-то не знаю? Ольга озвучила серьёзную тему, описала проблему, предложила вполне реальные пути и даже способы её решения... Всё по классической формуле "критикуешь - предлагай". Но "профессиональные комментаторы" накинулись на человека, ни слова не сказав по сути статьи. Или пустозвонам лишь бы по кнопкам постучать?
Вообще если бы было там пять аптек, было бы лучше.. --- Лучше для кого?! Если для жителей - то да.А так монополия, какие хочешь цены, такие и устанавливай. И что самое главное - жаловаться некому! Пчёлы против мёда не пойдут воевать.
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