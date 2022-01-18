Отправлено: - 19:53

ПолиграфЪ Боярышников:

А Назарбаев Рулит

[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 16:57]

Цитата:Да, если бы это объевшееся боярышником тут не появилось сценарий был бы не полный. Да, да очень зарулил всю назарбаисию!Этой шайкой-лейкой на форуме НГ не из ДК Химик случайно рулят?Бабайки, боярышники, сизайки, и прочие карикатурные нурлыкуны...А то режиссеры очень похожие.Прямо чисто затобольского разлива