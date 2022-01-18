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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:15
Цитата:
Заслужил значит....спасибо партии родной!
drakon:
Заслужил значит....спасибо партии родной!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:20
Цитата:
А партия, ещё чем - занимается?...
Доктор СИЗО:
.спасибо партии родной!
.спасибо партии родной!
А партия, ещё чем - занимается?...
(Полноправные пользователи)
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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:27
Предсказания Жирика фейк! Впрочем всё как в роиссе! Все Блогеры все диаспоры черти нечего не знают фейки разносят . А Назарбаев Рулит!Говорит что "следствие даст ответ кто погромы организовал" намекая на РФ . Наверняка знает что это рук бункерного крота!
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 18.01.2022 - 19:28]
[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 18.01.2022 - 19:28]
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:30
Цитата:
Читай Казахстанскую правду, там все написано.....может сам вступишь?....дам рекомендацию ....
drakon:
Читай Казахстанскую правду, там все написано.....может сам вступишь?....дам рекомендацию ....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 11966
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 19:44
Цитата:
Живо напомнило вот это:
Доктор СИЗО:
Заслужил значит....спасибо партии родной!
Заслужил значит....спасибо партии родной!
Живо напомнило вот это:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
- 11966
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:49
Теперь по ходу тут будут Байки из склепа от Назарбайки,
удобренные комментами
Байки бАбайки
И зубастого байки СИЗайки.
Хороший сценарий.
Но на попкорн не потянет.
Оригинал лучше будет
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 17:25]
удобренные комментами
Байки бАбайки
И зубастого байки СИЗайки.
Хороший сценарий.
Но на попкорн не потянет.
Оригинал лучше будет
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 17:25]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11966
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:53
Цитата:
Да, если бы это объевшееся боярышником тут не появилось сценарий был бы не полный. Да, да очень зарулил всю назарбаисию!
Этой шайкой-лейкой на форуме НГ не из ДК Химик случайно рулят?
Бабайки, боярышники, сизайки, и прочие карикатурные нурлыкуны...
А то режиссеры очень похожие.
Прямо чисто затобольского разлива
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 16:57]
ПолиграфЪ Боярышников:
А Назарбаев Рулит
А Назарбаев Рулит
Да, если бы это объевшееся боярышником тут не появилось сценарий был бы не полный. Да, да очень зарулил всю назарбаисию!
Этой шайкой-лейкой на форуме НГ не из ДК Химик случайно рулят?
Бабайки, боярышники, сизайки, и прочие карикатурные нурлыкуны...
А то режиссеры очень похожие.
Прямо чисто затобольского разлива
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 16:57]
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:03
Цитата:
ВЧКушка, посмртри видео...
111:
комната похожа на бункер..
комната похожа на бункер..
ВЧКушка, посмртри видео...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
- 11966
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:13
Цитата:
Оно не умеет. Оно как сизо, думает что это картинка (открытка) с треугольничком.
Но если им открытка не понравится, то они (шайка террористов нурлыкунов на этом форуме) напишут в спортлото, акимат и сыроваркаавтопром.
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 17:29]
drakon:
ВЧКушка, посмртри видео...
ВЧКушка, посмртри видео...
Оно не умеет. Оно как сизо, думает что это картинка (открытка) с треугольничком.
Но если им открытка не понравится, то они (шайка террористов нурлыкунов на этом форуме) напишут в спортлото, акимат и сыроваркаавтопром.
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 17:29]
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 20:34
Цитата:
---
Интересно, а поломанные мозги ремонтируют? Ты бы полный апгрейд прошёл бы, по линии партии. И что ты будешь петь, когда объявят, что Шал перегибал палку?!
Доктор СИЗО:
У меня летом сломался зубной протез
У меня летом сломался зубной протез
---
Интересно, а поломанные мозги ремонтируют? Ты бы полный апгрейд прошёл бы, по линии партии. И что ты будешь петь, когда объявят, что Шал перегибал палку?!
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 20:34
Цитата:
Цитата:
В главной роли Сергей Безруков?
Серый волк:
...Оказался он живой...
...Оказался он живой...
Цитата:
Серый волк:
Из комментариев в соцсетях самый частый: "до чего техника дошла"
Из комментариев в соцсетях самый частый: "до чего техника дошла"
В главной роли Сергей Безруков?
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:37
Цитата:
---
Не исключено!
yudjin:
В главной роли Сергей Безруков?
В главной роли Сергей Безруков?
---
Не исключено!
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:37
Цитата:
А шо же вы за членами своими плохо смотрите?.... бегают ваши члены, воруют, что ни взяточник из власти или коррупционер, то непременно член.
Доктор СИЗО:
Я много лет являюсь членом партии Нур Отан.
Я много лет являюсь членом партии Нур Отан.
А шо же вы за членами своими плохо смотрите?.... бегают ваши члены, воруют, что ни взяточник из власти или коррупционер, то непременно член.
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