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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43335
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4619
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:15
#15
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Цитата:
drakon:

Заслужил значит....спасибо партии родной!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23908
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:20
#16
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Цитата:
Доктор СИЗО:
.спасибо партии родной!

А партия, ещё чем - занимается?... :lol: ;-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
608
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:27
#17
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Предсказания Жирика фейк! Впрочем всё как в роиссе! Все Блогеры все диаспоры черти нечего не знают фейки разносят . А Назарбаев Рулит!Говорит что "следствие даст ответ кто погромы организовал" намекая на РФ . Наверняка знает что это рук бункерного крота!

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 18.01.2022 - 19:28]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4619
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:30
#18
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Цитата:
drakon:

Читай Казахстанскую правду, там все написано.....может сам вступишь?....дам рекомендацию ....
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11966
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 19:44
#19
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Заслужил значит....спасибо партии родной!


Живо напомнило вот это:

:lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11966
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:49
#20
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Теперь по ходу тут будут Байки из склепа от Назарбайки,
удобренные комментами
Байки бАбайки
И зубастого байки СИЗайки.

Хороший сценарий.
Но на попкорн не потянет.
:lol:
Оригинал лучше будет :-)



[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 17:25]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11966
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:53
#21
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А Назарбаев Рулит

Да, если бы это объевшееся боярышником тут не появилось сценарий был бы не полный. Да, да очень зарулил всю назарбаисию! :-)

Этой шайкой-лейкой на форуме НГ не из ДК Химик случайно рулят?
Бабайки, боярышники, сизайки, и прочие карикатурные нурлыкуны...
А то режиссеры очень похожие.
Прямо чисто затобольского разлива :lol:

[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 16:57]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23908
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:03
#22
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Цитата:
111:
комната похожа на бункер..

ВЧКушка, посмртри видео... :lol: :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11966
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:13
#23
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Цитата:
drakon:
ВЧКушка, посмртри видео...

Оно не умеет. Оно как сизо, думает что это картинка (открытка) с треугольничком. :lol:

Но если им открытка не понравится, то они (шайка террористов нурлыкунов на этом форуме) напишут в спортлото, акимат и сыроваркаавтопром. :lol:



[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 17:29]
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1303
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 20:34
#24
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Цитата:
Доктор СИЗО:
У меня летом сломался зубной протез

---
Интересно, а поломанные мозги ремонтируют? Ты бы полный апгрейд прошёл бы, по линии партии. И что ты будешь петь, когда объявят, что Шал перегибал палку?!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8094
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 20:34
#25
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Цитата:
Серый волк:
...Оказался он живой...

Цитата:
Серый волк:
Из комментариев в соцсетях самый частый: "до чего техника дошла"

В главной роли Сергей Безруков?
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Уже не ваш земляк
* Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1303
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:37
#26
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Цитата:
yudjin:
В главной роли Сергей Безруков?

---
Не исключено!
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8094
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 20:37
#27
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Я много лет являюсь членом партии Нур Отан.

А шо же вы за членами своими плохо смотрите?.... бегают ваши члены, воруют, что ни взяточник из власти или коррупционер, то непременно член.
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