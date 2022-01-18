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Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43335
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
Всё-таки интересно - почему он молчал в тяжёлое для страны время? Хоть бы слова поддержки от Лидера Нации прозвучали.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11962
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:20
...Оказался он живой...
Сплошные штампы. Уже давно отвык от таких оборотов.
От самого видео ощущение неграмотно снятого и ужасно смонтированного.
Такое ощущение, что лепили на монтаже провинциальные работнички какой нибудь шаражки типа филиала ТВ Казахстан в каком-нибудь Костанае.
Сплошные штампы. Уже давно отвык от таких оборотов.
От самого видео ощущение неграмотно снятого и ужасно смонтированного.
Такое ощущение, что лепили на монтаже провинциальные работнички какой нибудь шаражки типа филиала ТВ Казахстан в каком-нибудь Костанае.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8175
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:22
Ну вот, явился, комната похожа на бункер..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11962
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:22
Из комментариев в соцсетях самый частый: "до чего техника дошла"
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 14:23]
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 14:23]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8175
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:23
Сильное государство , первые в СНГ..
Гоаницы укрепили чем, вырыли ямы вдоль нее?
Гоаницы укрепили чем, вырыли ямы вдоль нее?
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:25
Цитата:
Могли хуже сделать
Главный лознуг был шал кет
А так он спокойно выждал пока всех мятежников перебьют
Victor Yang:
Всё-таки интересно - почему он молчал в тяжёлое для страны время? Хоть бы слова поддержки от Лидера Нации прозвучали
Всё-таки интересно - почему он молчал в тяжёлое для страны время? Хоть бы слова поддержки от Лидера Нации прозвучали
Могли хуже сделать
Главный лознуг был шал кет
А так он спокойно выждал пока всех мятежников перебьют
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:26
Серый возбудился Смотрю при виде пенсионера союзного значения
Теперь до ночи не успокоится от потрясений
Теперь до ночи не успокоится от потрясений
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 11962
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:28
И блохастый наяриватель методичек сразу появился!
ОДКБ улетело?
ОДКБ улетело?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1442
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:37
В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan»./// Всё, что нужно знать о партии НУР ОТАН.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5013
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:47
А вдруг члены этой партии выберут другого кандидата, нельзя быть таким уверенным. После январских погромов люди проснулись в другой стране, другими людьми, а тут такой подарок...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 32
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:56
Двойника уже после операции выпустили?
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 18:04
Цитата:
Тоже повеселила эта фраза. Откуда уверенность? И зачем тогда такие выборы?
КГСПС:
В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan».
В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan».
Тоже повеселила эта фраза. Откуда уверенность? И зачем тогда такие выборы?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4616
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 18:38
Цитата:
Я много лет являюсь членом партии Нур Отан. Ничего такого не вижу, на что обратил внимание Янгович! У меня летом сломался зубной протез, вернее его нижняя часть. Сразу возник вопрос на какие средства его делать? Начал перебирать карточки в барсетке. И наткнулся на партбилет Нур Отана. Там был указан к/ номер. Позвонил, обрисовал проблему. Откликнулись сразу. Пришлось поездить в стоматологию, везде ставил подписи, денег не платил. Сейчас ношу новые протезы лучше прежних. Спасибо партии родной!!!
Victor Yang:
Я много лет являюсь членом партии Нур Отан. Ничего такого не вижу, на что обратил внимание Янгович! У меня летом сломался зубной протез, вернее его нижняя часть. Сразу возник вопрос на какие средства его делать? Начал перебирать карточки в барсетке. И наткнулся на партбилет Нур Отана. Там был указан к/ номер. Позвонил, обрисовал проблему. Откликнулись сразу. Пришлось поездить в стоматологию, везде ставил подписи, денег не платил. Сейчас ношу новые протезы лучше прежних. Спасибо партии родной!!!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23904
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 19:08
Цитата:
Доктор, это что, за номер,
такой? Всё - бесплатно...
Доктор СИЗО:
Там был указан к/ номер.
Там был указан к/ номер.
Доктор, это что, за номер,
такой? Всё - бесплатно...
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