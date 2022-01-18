Re: Программу повышения доходов населения примут в Казахстане

Отправлено: - 18:33

Наверняка поднимут пенсии и зарплаты, а по логике инфляция сделает своё чёрное дело.тут надо принимать революционные меры, хотя практически отсутствуют рычаги влияния на частный бизнес в котором оказалось всё народное хозяйство страны. Кроме как собирать деньги наши ни на что не сходятся...