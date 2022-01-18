Отправлено: - 18:22

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Одно из его главных новшеств высокая температура теплоносителя при высокой температуре воздуха. На улице минус 10-12 градусов а батареи кипяток. Не дотронуться. И такие же при -30. И как итого стали больше платить

Цитата:Так главнейшая заповедь продавана. Весовые товары покупателю Вешать больше. Больше взвесил - больше чек!У нас всё скучно. На котельных часть насосов с частотниками, всё регулируется автоматикой. Как только температура поднимается от -5 до 0 батареи едва теплые.