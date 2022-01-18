Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-8°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного инженера теплокомпании поступило в суд Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43335
Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного инженера теплокомпании поступило в суд Костаная
Отправлено: 18.01.22 - 13:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме бывшего директора ГКП «КТЭК» Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА, по уголовному делу проходят главный инженер КТЭК Вячеслав ПЛОТНИКОВ, директор подрядного ТОО «ТЭМС» Рустем ЗИННАТУЛЛИН и индивидуальный предприниматель Тулеген ТУРЛУГУЛОВ.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
807
Re: Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного...
Отправлено: 18.01.22 - 13:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо отдать должное,Аскар много полезного и нового сделал в КТЭКе. Всё-таки,высшее московское энергетическое образование даёт о себе знать. Не спорю,были перегибы типа отключения света на котельной и т.д. Но в масштабах предприятия это мелочь. Толковый он специалист,но не бизнесмен ;-) Вячеслав тоже отличный специалист и жалко если таких людей так бестолково потерям. Урон для энергетики будет колосальный.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8092
Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного инженера теплокомпании поступило в суд Костаная
Отправлено: 18.01.22 - 13:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
много полезного и нового сделал в КТЭКе.

напомните, а когда его предложение топить на кизяке воплотили в жисть?
Цитата:
Сабыр:
Толковый он специалист

да, так талантливо косить под ...незнайку уметь надо.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
807
Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного инженера теплокомпании поступило в суд Костаная
Отправлено: 18.01.22 - 13:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
когда его предложение топить на кизяке воплотили

Это гос служба. Тут надо уметь акиматовским "специалистам" умную вещь предложить :lol:
Профайл
7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
33
Re: Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного...
Отправлено: 18.01.22 - 15:03
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Надо отдать должное,Аскар много полезного и нового сделал в КТЭКе.

Одно из его главных новшеств высокая температура теплоносителя при высокой температуре воздуха. На улице минус 10-12 градусов а батареи кипяток. Не дотронуться. И такие же при -30. И как итого стали больше платить
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11962
Re: Уголовное дело в отношении бывшего директора КТЭК и главного...
Отправлено: 18.01.22 - 18:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
71422:
Одно из его главных новшеств высокая температура теплоносителя при высокой температуре воздуха. На улице минус 10-12 градусов а батареи кипяток. Не дотронуться. И такие же при -30. И как итого стали больше платить

Так главнейшая заповедь продавана. Весовые товары покупателю Вешать больше. Больше взвесил - больше чек! :-)
У нас всё скучно. На котельных часть насосов с частотниками, всё регулируется автоматикой. Как только температура поднимается от -5 до 0 батареи едва теплые.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS