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≡ Лох платит всегда! Будь готов!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43335
Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 09:53
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Не могут спокойно спать наши слуги, все хотят нам нанимателям угодить, то второй Ледовый каток строят, первому ума не дали, второму купим хоккейную команду, то бассейн аш на писят метров, будем Фелпсов штамповать, ну или купим, некогда ждать, куй чемпионское золото, не вынимая руку из бюджетного кармана.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
523
Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 09:53
#1
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Разница всего 37%. Льготный откат какой-то что ли?

[Исправлено: самый умный, 18.01.2022 - 09:56]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1301
Re: Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 11:43
#2
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Бюджет сам себя не освоит!
ПыСы. Брат тестировал этот автобус, говорит, что полная фигня, не по Кустанаю на нём работать.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4616
Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 11:57
#3
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Фамилию брата напишите здесь.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14825
Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 12:04
#4
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Автор думает что бюджетники закупают автобусы на OLX? В Казахстане вообще есть муниципальный транспорт? А представленные модели отличаются количеством мест, если что.
Кроме того - автобусы ISUZU точно так же выпускаются и в Узбекистане, где расходы на производство меньше - оттого и цена там ниже.
Цитата:
САЗ понятно как расшифровывается, производства Сарыаркаавтопром

Источник:

Л - логика. Почему не САП тогда?
А вот Самаркандский автомобильный завод - вполне объяснимая расшифрока


Цитата:
«SAZ LE60 — единственный низкопольный автобус, сконструированный и произведенный в Узбекистане


[Исправлено: Victor Yang, 18.01.2022 - 12:19]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1301
Re: Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 12:13
#5
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Фамилию брата напишите здесь.
---
А ещё чего?! Адрес проживания? Возраст? Ты бы прекращал эти свои ментовские замашки! Теперь не проканают.
ПыСЫ. Не дай Бог в старости стать таким же маразматиком...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11943
Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 12:21
#6
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4616
Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 17:51
#7
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Еще как проканает, если сейчас позвоню в службу безопасности Сарыаркаавтопром и сообщу, что некий чел с нашего форума с братом автобусником утверждают, что Костанай получает никуда негодные автобусы. Дальнейший ход событий известен. Будете извиняться на камеру оба больших Засранца. Хочешь я сделаю это?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 18:16]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 18:18]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5013
Re: Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 18:18
#8
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Я тоже иногда своих оппонентов пугаю тем, что напишу на них в соответствующие органы, хотя ни разу не обращался.обидчики быстро удаляют свои гнустные коменты и на недолго притворяются мышью. Тут вроде никто никого не оскорблял, а всего лишь дал пищу для размышления и только легко возбудимые бездельники на халявной пенсии могут так остро это воспринимать
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
548
Re: Лох платит всегда! Будь готов!
Отправлено: 18.01.22 - 18:19
#9
Комментарий удален модератором.
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