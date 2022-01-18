Re: Лох платит всегда! Будь готов!

Отправлено: - 18:18

Я тоже иногда своих оппонентов пугаю тем, что напишу на них в соответствующие органы, хотя ни разу не обращался.обидчики быстро удаляют свои гнустные коменты и на недолго притворяются мышью. Тут вроде никто никого не оскорблял, а всего лишь дал пищу для размышления и только легко возбудимые бездельники на халявной пенсии могут так остро это воспринимать