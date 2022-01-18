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≡ Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43335
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
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Первый президент отметил, что, будучи пенсионером, находится в столице Казахстана и никуда не уезжал. Видео его обращения появилось на youtube-канале пресс-службы Елбасы. Текст продублировали на сайте elbasy.kz.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14825
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:14
#1
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Всё-таки интересно - почему он молчал в тяжёлое для страны время? Хоть бы слова поддержки от Лидера Нации прозвучали.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11962
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:20
#2
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...Оказался он живой... :lol:


Сплошные штампы. Уже давно отвык от таких оборотов.

От самого видео ощущение неграмотно снятого и ужасно смонтированного.
Такое ощущение, что лепили на монтаже провинциальные работнички какой нибудь шаражки типа филиала ТВ Казахстан в каком-нибудь Костанае.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8175
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:22
#3
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Ну вот, явился, комната похожа на бункер..
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11962
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 17:22
#4
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Из комментариев в соцсетях самый частый: "до чего техника дошла" :lol:

[Исправлено: Серый волк, 18.01.2022 - 14:23]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8175
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:23
#5
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Сильное государство , первые в СНГ..
Гоаницы укрепили чем, вырыли ямы вдоль нее?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11943
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:25
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Всё-таки интересно - почему он молчал в тяжёлое для страны время? Хоть бы слова поддержки от Лидера Нации прозвучали

Могли хуже сделать
Главный лознуг был шал кет
А так он спокойно выждал пока всех мятежников перебьют
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11943
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:26
#7
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Серый возбудился Смотрю при виде пенсионера союзного значения

Теперь до ночи не успокоится от потрясений
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11962
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:28
#8
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И блохастый наяриватель методичек сразу появился!
ОДКБ улетело? :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1442
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:37
#9
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В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan»./// Всё, что нужно знать о партии НУР ОТАН.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5013
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:47
#10
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А вдруг члены этой партии выберут другого кандидата, нельзя быть таким уверенным. После январских погромов люди проснулись в другой стране, другими людьми, а тут такой подарок...
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
32
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 17:56
#11
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Двойника уже после операции выпустили?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14825
Re: Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к...
Отправлено: 18.01.22 - 18:04
#12
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Цитата:
КГСПС:
В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan».

Тоже повеселила эта фраза. Откуда уверенность? И зачем тогда такие выборы?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4616
Нурсултан Назарбаев нарушил режим молчания и обратился к казахстанцам
Отправлено: 18.01.22 - 18:38
#13
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Цитата:
Victor Yang:

Я много лет являюсь членом партии Нур Отан. Ничего такого не вижу, на что обратил внимание Янгович! У меня летом сломался зубной протез, вернее его нижняя часть. Сразу возник вопрос на какие средства его делать? Начал перебирать карточки в барсетке. И наткнулся на партбилет Нур Отана. Там был указан к/ номер. Позвонил, обрисовал проблему. Откликнулись сразу. Пришлось поездить в стоматологию, везде ставил подписи, денег не платил. Сейчас ношу новые протезы лучше прежних. Спасибо партии родной!!!
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