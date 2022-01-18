Отправлено: - 17:25

Victor Yang:

Всё-таки интересно - почему он молчал в тяжёлое для страны время? Хоть бы слова поддержки от Лидера Нации прозвучали

Цитата:Могли хуже сделатьГлавный лознуг был шал кетА так он спокойно выждал пока всех мятежников перебьют