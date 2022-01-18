Не могут спокойно спать наши слуги, все хотят нам нанимателям угодить, то второй Ледовый каток строят, первому ума не дали, второму купим хоккейную команду, то бассейн аш на писят метров, будем Фелпсов штамповать, ну или купим, некогда ждать, куй чемпионское золото, не вынимая руку из бюджетного кармана. Читать новость
Автор думает что бюджетники закупают автобусы на OLX? В Казахстане вообще есть муниципальный транспорт? А представленные модели отличаются количеством мест, если что. Кроме того - автобусы ISUZU точно так же выпускаются и в Узбекистане, где расходы на производство меньше - оттого и цена там ниже. Цитата:
САЗ понятно как расшифровывается, производства Сарыаркаавтопром
Еще как проканает, если сейчас позвоню в службу безопасности Сарыаркаавтопром и сообщу, что некий чел с нашего форума с братом автобусником утверждают, что Костанай получает никуда негодные автобусы. Дальнейший ход событий известен. Будете извиняться на камеру оба больших Засранца. Хочешь я сделаю это?
Я тоже иногда своих оппонентов пугаю тем, что напишу на них в соответствующие органы, хотя ни разу не обращался.обидчики быстро удаляют свои гнустные коменты и на недолго притворяются мышью. Тут вроде никто никого не оскорблял, а всего лишь дал пищу для размышления и только легко возбудимые бездельники на халявной пенсии могут так остро это воспринимать
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