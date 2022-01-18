Прогноз на 5 дней
ясно-8°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нетрезвый мужчина мешал движению машин на дороге в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43334
Нетрезвый мужчина мешал движению машин на дороге в Костанае
Отправлено: 18.01.22 - 15:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он выбегал на проезжую часть, ложился на асфальт, вступал в перепалки с водителями, бросался на проезжающие машины и кричал "Мы братья! Мы Костанай! Мы Казахстан!". Видео с перекрестка пр. Абая и ул. Лермонтова в редакцию "НГ" прислал читатель.
Читать новость

Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1301
Re: Нетрезвый мужчина мешал движению машин на дороге в Костанае
Отправлено: 18.01.22 - 15:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом:"Я был нетрезв! Прошу меня извинить!"
ПыСы. Интересно, а с пива так кроет?! Просто тут один тоже под пивом такую чушь несёт...
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
807
Re: Нетрезвый мужчина мешал движению машин на дороге в Костанае
Отправлено: 18.01.22 - 16:23
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Интересно, а с пива так кроет?

А какая разница? Выпей 5л пива и накроет по самую крышу. А ещё потом болеть будешь хуже чем с водки.
Профайл
КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1442
Re: Нетрезвый мужчина мешал движению машин на дороге в Костанае
Отправлено: 18.01.22 - 17:27
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:

С пива даже сильнее, моча в голову бьёт.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS