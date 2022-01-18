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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 511 из 512«1...509510511512»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:13
#7651
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Цитата:
Victor Yang: Ты сам лезешь на рожон, при этом НАРУШАЯ ПРАВИЛА, а потом жалуешься на якобы предвзятое отношение редакции, истерики устраиваешь. Это инфантилизм какой-то. Не нравится действия редакции - не участвуй в обсуждениях, не читай форум. Ну или обсуждай в личке с глав(в)редом, при этом какие-то аргументы приведя, а не истерики.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:21
#7652
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Цитата:
111:
мы тут украинцев по полной оскорбляем, молдаван Джамшутами всякими, татар особенно, те же поговорки, евреев.. Казахов тоже..

Вы всех оскорбляете)) Ни разу не заметил, что бы как-то коверкали слова Казахстан или казах. Я не нацик, и никогда себе такого не позволял, в отличии от некоторых "докторов", "абаек" или "ВЧКушек". Об этом и был разговор, а не жалоба, как ты тут пытаешься выставить
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:22
#7653
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111, расходы за декабрь озвучь.
для статистики важно.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1295
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:29
#7655
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вот еще новость
//Подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Так как проверка является внезапной, на протяжении всего ее первого этапа войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач, отмечают в ведомстве. Продлится первый этап до 9 февраля.///

ну эта новость для проверки,кого уволили из органов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:31
#7656
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Цитата:
alex_60:
111, расходы за декабрь озвучь. для статистики важно

Как насчитал 300 тысяч за ноябрь, за продукты, бросил.
В декабре расходы как правило больше и они не отражают целого в среднем в месяц.
В январе расходы минимальны, так как денег нет..
Февраль придется экономить.
Боле менее март апрель и до октября, там расходы больше как то соответствуют..
Сейчас пытаемся в 250 уложиться на еду, не знаю, как выйдет, уже 150 истрачено, а дома как говорится шаром покати..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:37
#7657
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Цитата:
гражданин СССР:

Но я зарплату здесь в российских рублях не получаю и по методичке людей не топлю. Мне вообще фиолетово ваше местопребывание на форуме. Жалко мне вас неустроенных по жизни. И Казахстан вам не угодил, и казахи вас чем то гнобят.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:38
#7658
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Цитата:
111:
а дома как говорится шаром покати..


да уж.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:39
#7659
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у Дракона вон в чулане водки только бутылок триста.
консервов всяких.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:40
#7660
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Основной расход конечно мясо.
Хорошо хоть митинги были, меньше ели..
Всего 4 раза мяса брали, по 20 тысяч в среднем за раз.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:41
#7661
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Цитата:
111:
онечно мясо.


ты же по курям вроде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:42
#7662
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В Рудном мясо хорошее конина, хотя специально откармливают когда, полезно нет, и мраморная телятина и конина молодая жирная жирная..
По 3200 кило.
Один блин если брать, на 20 тысяч может выйти, вот так по кусочкам и берем, казы немного, шужук, жанбас..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15411
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:43
#7663
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а что, мешками не берешь курей как раньще?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:44
#7664
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Цитата:
alex_60:
ты же по курям вроде.

Курей надо шмалить, пока негде, но детям то мяса охота, курей берем в астыкжане, бедрышки крылышки, от 1250 до 1450 за кило.
Опять же их набрали тысяч на 20 в эти пол месяца.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8161
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:46
#7665
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Цитата:
alex_60:
мешками не берешь курей как раньще?

Не заезжаем на фабрику давно, времени нет, надо бы как то, но и надо попасть ведь на забой, и договорится чтоб жирных дали, когда забой, тогда набираешь свежатину.
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