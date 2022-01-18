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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:13
Цитата:
Цитата:
Уже не ваш земляк:
Цитата:
Victor Yang: Ты сам лезешь на рожон, при этом НАРУШАЯ ПРАВИЛА, а потом жалуешься на якобы предвзятое отношение редакции, истерики устраиваешь. Это инфантилизм какой-то. Не нравится действия редакции - не участвуй в обсуждениях, не читай форум. Ну или обсуждай в личке с глав(в)редом, при этом какие-то аргументы приведя, а не истерики.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 543
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:21
Цитата:
Вы всех оскорбляете)) Ни разу не заметил, что бы как-то коверкали слова Казахстан или казах. Я не нацик, и никогда себе такого не позволял, в отличии от некоторых "докторов", "абаек" или "ВЧКушек". Об этом и был разговор, а не жалоба, как ты тут пытаешься выставить
111:
мы тут украинцев по полной оскорбляем, молдаван Джамшутами всякими, татар особенно, те же поговорки, евреев.. Казахов тоже..
мы тут украинцев по полной оскорбляем, молдаван Джамшутами всякими, татар особенно, те же поговорки, евреев.. Казахов тоже..
Вы всех оскорбляете)) Ни разу не заметил, что бы как-то коверкали слова Казахстан или казах. Я не нацик, и никогда себе такого не позволял, в отличии от некоторых "докторов", "абаек" или "ВЧКушек". Об этом и был разговор, а не жалоба, как ты тут пытаешься выставить
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:22
111, расходы за декабрь озвучь.
для статистики важно.
для статистики важно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1295
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:28
Ну, теперь заживёте!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:29
вот еще новость
//Подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Так как проверка является внезапной, на протяжении всего ее первого этапа войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач, отмечают в ведомстве. Продлится первый этап до 9 февраля.///
ну эта новость для проверки,кого уволили из органов.
//Подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Так как проверка является внезапной, на протяжении всего ее первого этапа войска будут прибывать, разгружаться и выдвигаться в район выполнения задач, отмечают в ведомстве. Продлится первый этап до 9 февраля.///
ну эта новость для проверки,кого уволили из органов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:31
Цитата:
Как насчитал 300 тысяч за ноябрь, за продукты, бросил.
В декабре расходы как правило больше и они не отражают целого в среднем в месяц.
В январе расходы минимальны, так как денег нет..
Февраль придется экономить.
Боле менее март апрель и до октября, там расходы больше как то соответствуют..
Сейчас пытаемся в 250 уложиться на еду, не знаю, как выйдет, уже 150 истрачено, а дома как говорится шаром покати..
alex_60:
111, расходы за декабрь озвучь. для статистики важно
111, расходы за декабрь озвучь. для статистики важно
Как насчитал 300 тысяч за ноябрь, за продукты, бросил.
В декабре расходы как правило больше и они не отражают целого в среднем в месяц.
В январе расходы минимальны, так как денег нет..
Февраль придется экономить.
Боле менее март апрель и до октября, там расходы больше как то соответствуют..
Сейчас пытаемся в 250 уложиться на еду, не знаю, как выйдет, уже 150 истрачено, а дома как говорится шаром покати..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4612
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:37
Цитата:
Но я зарплату здесь в российских рублях не получаю и по методичке людей не топлю. Мне вообще фиолетово ваше местопребывание на форуме. Жалко мне вас неустроенных по жизни. И Казахстан вам не угодил, и казахи вас чем то гнобят.
гражданин СССР:
Но я зарплату здесь в российских рублях не получаю и по методичке людей не топлю. Мне вообще фиолетово ваше местопребывание на форуме. Жалко мне вас неустроенных по жизни. И Казахстан вам не угодил, и казахи вас чем то гнобят.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:38
Цитата:
да уж.
111:
а дома как говорится шаром покати..
а дома как говорится шаром покати..
да уж.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:39
у Дракона вон в чулане водки только бутылок триста.
консервов всяких.
консервов всяких.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:40
Основной расход конечно мясо.
Хорошо хоть митинги были, меньше ели..
Всего 4 раза мяса брали, по 20 тысяч в среднем за раз.
Хорошо хоть митинги были, меньше ели..
Всего 4 раза мяса брали, по 20 тысяч в среднем за раз.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:41
Цитата:
ты же по курям вроде.
111:
онечно мясо.
онечно мясо.
ты же по курям вроде.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:42
В Рудном мясо хорошее конина, хотя специально откармливают когда, полезно нет, и мраморная телятина и конина молодая жирная жирная..
По 3200 кило.
Один блин если брать, на 20 тысяч может выйти, вот так по кусочкам и берем, казы немного, шужук, жанбас..
По 3200 кило.
Один блин если брать, на 20 тысяч может выйти, вот так по кусочкам и берем, казы немного, шужук, жанбас..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:43
а что, мешками не берешь курей как раньще?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:44
Цитата:
Курей надо шмалить, пока негде, но детям то мяса охота, курей берем в астыкжане, бедрышки крылышки, от 1250 до 1450 за кило.
Опять же их набрали тысяч на 20 в эти пол месяца.
alex_60:
ты же по курям вроде.
ты же по курям вроде.
Курей надо шмалить, пока негде, но детям то мяса охота, курей берем в астыкжане, бедрышки крылышки, от 1250 до 1450 за кило.
Опять же их набрали тысяч на 20 в эти пол месяца.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 15:46
Цитата:
Не заезжаем на фабрику давно, времени нет, надо бы как то, но и надо попасть ведь на забой, и договорится чтоб жирных дали, когда забой, тогда набираешь свежатину.
alex_60:
мешками не берешь курей как раньще?
мешками не берешь курей как раньще?
Не заезжаем на фабрику давно, времени нет, надо бы как то, но и надо попасть ведь на забой, и договорится чтоб жирных дали, когда забой, тогда набираешь свежатину.
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