Отправлено: - 15:21

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мы тут украинцев по полной оскорбляем, молдаван Джамшутами всякими, татар особенно, те же поговорки, евреев.. Казахов тоже..

Цитата:Вы всех оскорбляете)) Ни разу не заметил, что бы как-то коверкали слова Казахстан или казах. Я не нацик, и никогда себе такого не позволял, в отличии от некоторых "докторов", "абаек" или "ВЧКушек". Об этом и был разговор, а не жалоба, как ты тут пытаешься выставить