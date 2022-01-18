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≡ На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении здравоохранения Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43330
На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении здравоохранения Костанайской области
Отправлено: 18.01.22 - 11:04
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Студентам Костанайского регионального университета сообщили, что невакцинированных студентов теперь не допустят к практическим занятиям, которые должны проходить в офлайн-режиме. Об этом "НГ" рассказала мама одного из студентов.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
939
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 11:04
#1
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нужен положительный рост процента привитых
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
214
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 11:24
#2
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идет игра в футбол. Это явно видно. Закоперщики сидят в здравоохранении, а как на прямые вопросы отвечать, то мы тут ни при чем. Это произвол на местах. Мы строго по закону работаем. На местах ссылаются на указивки сверху.. Вот и гоняют мяч по людскому полю.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2667
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 12:13
#3
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Цитата:
Требование к педагогам и сотрудникам - стопроцентная вакцинация, - ответила она. - Соответственно, это распространяется и на практикантов.

Все правильно. Хочешь работать с детьми - не заражай их. А нет - до свидания.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11936
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 12:19
#4
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Цитата:
Почему за нас решают - жить нам или умереть? Я считаю, ни у кого не должно быть таких полномочий - распоряжаться чужими жизнями. Руководство учебного заведения нарушает конституционные права моего ребенка, - возмутилась женщина

Очень люблю когда люди апеллируют к документу за помощью, который они никогда не читали и даже не открывали и не имеют понятия что вообще там такого интересного написано
С таким же успехом могли бы апеллировать к философии Канта или учебнику по квантовой физике...мало ли может по данным книжкам их права тоже нарушены)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
214
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 13:01
#5
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Цитата:
Козлов я:
Все правильно. Хочешь работать с детьми - не заражай их. А нет - до свидания.

так привитые ничем не отличаются от непривитых. Они такие же распространители болезни, и сами болеют. Прививка от этого не спасает. Об этом открыто и разработчики вакцины говорят.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2667
На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении здравоохранения Костанайской области
Отправлено: 18.01.22 - 13:10
#6
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Цитата:
рихард:

Надо исходить из того, что закон суров, но он - закон. Если каждый будет применять его под себя - будет бардак и раздрай. Если он некорректный - со временем все устаканится и поправится.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
125
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 14:14
#7
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КРУ как всегда отличился.
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