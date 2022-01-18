Отправлено: - 12:13

Требование к педагогам и сотрудникам - стопроцентная вакцинация, - ответила она. - Соответственно, это распространяется и на практикантов.

Цитата:Все правильно. Хочешь работать с детьми - не заражай их. А нет - до свидания.