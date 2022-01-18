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≡ Всего 33 случая КВИ зарегистрировали за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43330
Всего 33 случая КВИ зарегистрировали за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 18.01.22 - 14:12
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Темп прироста заболеваемости за понедельник, 17 января, составил 0,07%. Днем ранее в регионе было выявлено 214 заболевших, темп прироста был на уровне 0,5%.
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Janus
§ Janus
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
125
Re: Всего 33 случая КВИ зарегистрировали за прошедшие сутки в...
Отправлено: 18.01.22 - 14:12
#1
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Похоже кто-то начал реальную статистику давать. А не нарисованную. При любой эпидемии должна быть пила на графике, а не прямая линия.
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