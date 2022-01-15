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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8140
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.01.22 - 23:58
#6586
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Цитата:
drakon:
Марик, что сегодня, на ужин?

Сегодня курица духовая и хлеб с яйцами по Ричмондски..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 14:11
#6587
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Мой, законный - вопрос.
Где Назарбаев Н.А.?... :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4601
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:14
#6588
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Цитата:
drakon:

Написал, и обоссался от страха, как на первом допросе у следака))))) родина гораздо ближе, чем ты думаешь! :-) :-( :lol: 8-) :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:18
#6589
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Цитата:
Доктор СИЗО:
родина гораздо ближе, чем ты думаешь!

А я и не - думаю, я - знаю... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:20
#6590
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А где, Ельбасы? Почему - скрываете?... 8-) :-o :oops: :-P
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4601
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:35
#6591
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Цитата:
drakon:

Слышал немецский старче известный анекдот про переселенцев? Вышел немец из самолета, увидел берлинский аэропорт, и закричал - коммунистен капут! Тук по башке! Очнулся, назад летит немец в пустом самолете домой!Смекаешь о чем речь! Не твой случай? 8-) :-o :oops: :-P :-x

[Исправлено: Доктор СИЗО, 16.01.2022 - 15:37]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:46
#6592
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Цитата:
Доктор СИЗО:
!Смекаешь о чем речь! Не твой случай?

Да, не мой. Я на автобусе, сюда - приехал... :lol: :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:47
#6593
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Почему, Ельбасы - прячете?... 8-) :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4601
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 15:54
#6594
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Цитата:
drakon:

В запаске колеса автобуса? Ну, ну! В таких случаях мои помощники на КПП подкачивали в камеру чуток углекислого газа из баллона.))))) 8-) :-o :oops: :-P
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.22 - 16:08
#6595
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Цитата:
Доктор СИЗО:
В таких случаях мои помощники

Доктор, а ты как возвращался,
из арабии или Пакистана?... 8-) :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.01.22 - 12:52
#6596
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абайка, где Ельбасы?... :lol: ;-)
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Страница 440 из 440«1...438439440
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