Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...

Отправлено: - 11:24

идет игра в футбол. Это явно видно. Закоперщики сидят в здравоохранении, а как на прямые вопросы отвечать, то мы тут ни при чем. Это произвол на местах. Мы строго по закону работаем. На местах ссылаются на указивки сверху.. Вот и гоняют мяч по людскому полю.