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≡ На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении здравоохранения Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43327
На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении здравоохранения Костанайской области
Отправлено: 18.01.22 - 11:04
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Студентам Костанайского регионального университета сообщили, что невакцинированных студентов теперь не допустят к практическим занятиям, которые должны проходить в офлайн-режиме. Об этом "НГ" рассказала мама одного из студентов.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
939
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 11:04
#1
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нужен положительный рост процента привитых
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р
* рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
212
Re: На вопросы о принуждении к вакцинации ответили в управлении...
Отправлено: 18.01.22 - 11:24
#2
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идет игра в футбол. Это явно видно. Закоперщики сидят в здравоохранении, а как на прямые вопросы отвечать, то мы тут ни при чем. Это произвол на местах. Мы строго по закону работаем. На местах ссылаются на указивки сверху.. Вот и гоняют мяч по людскому полю.
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