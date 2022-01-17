Re: Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи...

Отправлено: - 20:38

Детский сад, АвтоЦон ни одного дня не отработал в штатном режиме, то машины нет, то датчики не работают, то ПО зависло, то госзакупки не состоялись, то ГСМ нет и т.д и т.п,....... смех да и только