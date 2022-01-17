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≡ Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи практического экзамена в СпецЦОНе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43326
Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи практического экзамена в СпецЦОНе?
Отправлено: 17.01.22 - 15:41
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С невозможностью сдать практический экзамен из-за нерасчищенного автодрома сегодня, 17 января, столкнулась читательница "НГ". При этом желающие получить водительские права лишились одной бесплатной попытки прохождения практического теста, хотя к самому экзамену они даже и не приступали.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4589
Re: Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи...
Отправлено: 17.01.22 - 15:41
#1
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6 лет назад мы группа курсантов автошколы сдавали экзамены в буранную погоду. Треть курсантов не пришли на теоретический экзамен. Треть курсантов не смогли сдать вождение, не смогли стронуться с места. Но в 4 часа пришли все и получили корочки! Еще удивляемся высокой аварийности на дорогах!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23894
Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи практического экзамена в СпецЦОНе?
Отправлено: 17.01.22 - 15:45
#2
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Цитата:
Доктор СИЗО:
6 лет назад мы группа курсантов автошколы сдавали экзамены в

Доктор, ты в 64 года, получил, водительские права?... :lol: ;-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4589
Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи практического экзамена в СпецЦОНе?
Отправлено: 17.01.22 - 15:49
#3
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Цитата:
drakon:

Третьи коры в моей жизни, имел пробег на 11 грузовых, легковых, на к700 430 тысяч км.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4589
Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи практического экзамена в СпецЦОНе?
Отправлено: 17.01.22 - 15:53
#4
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Сейчас стал ездить меньше. За 6 лет всего 63000 км. Даже отвертку себе не купил на мой подарочный Мицубисик.
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
33
Re: Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи...
Отправлено: 17.01.22 - 20:38
#5
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Детский сад, АвтоЦон ни одного дня не отработал в штатном режиме, то машины нет, то датчики не работают, то ПО зависло, то госзакупки не состоялись, то ГСМ нет и т.д и т.п,....... смех да и только
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14997
Re: Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи...
Отправлено: 17.01.22 - 21:41
#6
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Цитата:
добавила PR-менеджер филиала Ярослава БОГАТЫРЕВА.

Ярослава, экзамены в спеццоне это уже как отдельная рубрика в камедиклабе :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
350
Re: Почему костанайцы теряют бесплатную попытку сдачи...
Отправлено: 18.01.22 - 09:28
#7
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В пресс-службе НАО "Правительство для граждан" сообщили, что сегодня, 18 января, автодром уже расчищен.



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