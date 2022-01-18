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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:35
#7516
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Цитата:
Доктор СИЗО:
е

В душе я остался беспартийным
---
Понятно - лицемер. И ЭТО нам тут что-то говорит о принципах!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:53
#7517
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Цитата:
Доктор СИЗО: 6 лет назад мы группа курсантов автошколы сдавали экзамены

А ещё вы писали про машину 6-ть лет. А сколько вам тогда лет, если вы 6-ть лет назад курсантом были? :lol:
Или вы помните только 6-ть лет жизни отрезок? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:57
#7518
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Всё, банкира в Германии признали невиновным.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 02:17
#7519
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Всё, банкира в Германии признали невиновным.

Тут нюанс, в Мюнхене из за отсутствия доказательств, во Франции по истечению срока давности, но за хищение. Если будут доказательства убийства или его организации бизнес-партнёра. То убийство или его организация не имеют срока давности, во всяком случае в Германии. Так что тут ещё не всё так ясно. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 03:46
#7520
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Цитата:
elektron:
убийство или его организация не имеют срока давности, во всяком случае в Германии. Так что тут ещё не всё так ясно.

С нацистами и сочувствующими им как?
А это все те, кому за..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 03:52
#7521
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Цитата:
Don Julio:
Родственники Елбасы,

Ну твой президент Путин как ты промямлил, к нам то лезешь зачем?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 05:08
#7522
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Цитата:
Серый волк:

Сделка была по настоящему, по пацански!:Я вступил в партию,сдал кандидатсский минимум. Замполит поставил недостающую закорючку на моем представлении, и я вскоре встал полноценным командиром взвода! А это были совсем другие деньги в наших условиях.

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:31]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 05:27
#7523
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Цитата:
111:

Много их таких на форуме, задачи у них предельно ясны. Показать наше убожество, а ихнее превосходство. Если зайдешь на любой российский сайт, увидишь совсем другую картину. Народ ихний уже устал, прозябает в нищете, ждет естетвенной кончины диктатора. Много убитых и заброшенных поселков. И это в стране победителя с неограниченными финансовыми ресурсами! Я не злорадствую, я констатирую факт! Все забываю спросить дракошу, а у вас там есть заброшенные немецские города, деревни, уничтоженные аэродромы и воинские части?

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:36] ;-)

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:38]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 05:53
#7524
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

У нас в ауле в конторе висел сельхозплакат, который полностью опровергал Карла Маркса. 30 процентов механизаторов делают всю работу за 70 механизаторов. А 70 механизаторов делают работу за 30 механизаторов! Смекаешь Карл в коммуняцской математике? Дожились, и это через 70 лет существования советской власти! Строили, строили общество равных возможностей,а тут бац! И облом!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:56]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 06:00]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 06:13
#7525
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Цитата:
111:

111ый! Нацисты у них на почетных местах, получают приличные пенсии, воспитывают молодежь в нацистком духе! Кормили они советских туристов на полтора часа позже ихних нацистов пенсионеров.В ермании хозяйн кушает первым!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 06:25]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4586
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 06:24
#7526
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Цитата:
elektron:

Всегда удивляюсь в какой дыре ты жил в Казахстане? Водительские права менялись трижды! Каждый раз я переучивался в автошколе. Знания освежал, и не надо искать лазейки в ГАИ. Всякий раз поражался убожеству и тупости текстов Пдд! Гибель водителей, смерть под колесами пешеходов на совести этих графоманов!
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