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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:35
Цитата:
В душе я остался беспартийным
---
Понятно - лицемер. И ЭТО нам тут что-то говорит о принципах!
Доктор СИЗО:
е
е
В душе я остался беспартийным
---
Понятно - лицемер. И ЭТО нам тут что-то говорит о принципах!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:53
Цитата:
А ещё вы писали про машину 6-ть лет. А сколько вам тогда лет, если вы 6-ть лет назад курсантом были?
Или вы помните только 6-ть лет жизни отрезок?
Доктор СИЗО: 6 лет назад мы группа курсантов автошколы сдавали экзамены
А ещё вы писали про машину 6-ть лет. А сколько вам тогда лет, если вы 6-ть лет назад курсантом были?
Или вы помните только 6-ть лет жизни отрезок?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:57
Всё, банкира в Германии признали невиновным.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8401
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 02:17
Цитата:
Тут нюанс, в Мюнхене из за отсутствия доказательств, во Франции по истечению срока давности, но за хищение. Если будут доказательства убийства или его организации бизнес-партнёра. То убийство или его организация не имеют срока давности, во всяком случае в Германии. Так что тут ещё не всё так ясно.
Уже не ваш земляк:
Всё, банкира в Германии признали невиновным.
Всё, банкира в Германии признали невиновным.
Тут нюанс, в Мюнхене из за отсутствия доказательств, во Франции по истечению срока давности, но за хищение. Если будут доказательства убийства или его организации бизнес-партнёра. То убийство или его организация не имеют срока давности, во всяком случае в Германии. Так что тут ещё не всё так ясно.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 03:46
Цитата:
С нацистами и сочувствующими им как?
А это все те, кому за..
elektron:
убийство или его организация не имеют срока давности, во всяком случае в Германии. Так что тут ещё не всё так ясно.
убийство или его организация не имеют срока давности, во всяком случае в Германии. Так что тут ещё не всё так ясно.
С нацистами и сочувствующими им как?
А это все те, кому за..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8140
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 03:52
Цитата:
Ну твой президент Путин как ты промямлил, к нам то лезешь зачем?
Don Julio:
Родственники Елбасы,
Родственники Елбасы,
Ну твой президент Путин как ты промямлил, к нам то лезешь зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 05:08
Цитата:
Сделка была по настоящему, по пацански!:Я вступил в партию,сдал кандидатсский минимум. Замполит поставил недостающую закорючку на моем представлении, и я вскоре встал полноценным командиром взвода! А это были совсем другие деньги в наших условиях.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:31]
Серый волк:
Сделка была по настоящему, по пацански!:Я вступил в партию,сдал кандидатсский минимум. Замполит поставил недостающую закорючку на моем представлении, и я вскоре встал полноценным командиром взвода! А это были совсем другие деньги в наших условиях.
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:31]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 05:27
Цитата:
Много их таких на форуме, задачи у них предельно ясны. Показать наше убожество, а ихнее превосходство. Если зайдешь на любой российский сайт, увидишь совсем другую картину. Народ ихний уже устал, прозябает в нищете, ждет естетвенной кончины диктатора. Много убитых и заброшенных поселков. И это в стране победителя с неограниченными финансовыми ресурсами! Я не злорадствую, я констатирую факт! Все забываю спросить дракошу, а у вас там есть заброшенные немецские города, деревни, уничтоженные аэродромы и воинские части?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:36]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:38]
111:
Много их таких на форуме, задачи у них предельно ясны. Показать наше убожество, а ихнее превосходство. Если зайдешь на любой российский сайт, увидишь совсем другую картину. Народ ихний уже устал, прозябает в нищете, ждет естетвенной кончины диктатора. Много убитых и заброшенных поселков. И это в стране победителя с неограниченными финансовыми ресурсами! Я не злорадствую, я констатирую факт! Все забываю спросить дракошу, а у вас там есть заброшенные немецские города, деревни, уничтоженные аэродромы и воинские части?
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:36]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:38]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 05:53
Цитата:
У нас в ауле в конторе висел сельхозплакат, который полностью опровергал Карла Маркса. 30 процентов механизаторов делают всю работу за 70 механизаторов. А 70 механизаторов делают работу за 30 механизаторов! Смекаешь Карл в коммуняцской математике? Дожились, и это через 70 лет существования советской власти! Строили, строили общество равных возможностей,а тут бац! И облом!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:56]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 06:00]
Уже не ваш земляк:
У нас в ауле в конторе висел сельхозплакат, который полностью опровергал Карла Маркса. 30 процентов механизаторов делают всю работу за 70 механизаторов. А 70 механизаторов делают работу за 30 механизаторов! Смекаешь Карл в коммуняцской математике? Дожились, и это через 70 лет существования советской власти! Строили, строили общество равных возможностей,а тут бац! И облом!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 05:56]
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 06:00]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 06:13
Цитата:
111ый! Нацисты у них на почетных местах, получают приличные пенсии, воспитывают молодежь в нацистком духе! Кормили они советских туристов на полтора часа позже ихних нацистов пенсионеров.В ермании хозяйн кушает первым!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 06:25]
111:
111ый! Нацисты у них на почетных местах, получают приличные пенсии, воспитывают молодежь в нацистком духе! Кормили они советских туристов на полтора часа позже ихних нацистов пенсионеров.В ермании хозяйн кушает первым!
[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 06:25]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 06:24
Цитата:
Всегда удивляюсь в какой дыре ты жил в Казахстане? Водительские права менялись трижды! Каждый раз я переучивался в автошколе. Знания освежал, и не надо искать лазейки в ГАИ. Всякий раз поражался убожеству и тупости текстов Пдд! Гибель водителей, смерть под колесами пешеходов на совести этих графоманов!
elektron:
Всегда удивляюсь в какой дыре ты жил в Казахстане? Водительские права менялись трижды! Каждый раз я переучивался в автошколе. Знания освежал, и не надо искать лазейки в ГАИ. Всякий раз поражался убожеству и тупости текстов Пдд! Гибель водителей, смерть под колесами пешеходов на совести этих графоманов!
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