Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев покинули должности глав национальных компаний
Отправлено: 15.01.22 - 18:03
Супруг Алии Назарбаевой, младшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, - Димаш Досанов - покинул пост генерального директора, председателя правления казахстанской государственной компании "КазТрансОйл" Читать новость>>
Однако забастовки в Европе регулярно проводятся по каждому случаю. Движение демонстрантов по определенному маршруту до конечной точки. Где можно разместить палаточный лагерь, развесить всю информацию. И дожидаться властей на переговоры. Профсоюзы должны проводить всю подготовительную работу.Помнится акимат предлагал площадку возле памятника Первоцелинникам. Отвергли демонстранты. Ну и напрасно!
Помнится акимат предлагал площадку возле памятника Первоцелинникам. Отвергли демонстранты. Ну и напрасно! --- Ты же мент бывший! А так и не понял, что определённое место проще окружить и взять всех скопом.
Да площадку в Бахрейне окружают и охраняют, что бы демонстранты друг друга не перебили. И газами травят,и разгоняют, когда властям надоедает ихняя кутерьма. Но иногда, когда в Бахрейне холодает + 15, +20 по велению короля привозят шестислойные палатки с обогреваемым полом. Медицинская помощь гарантирована, если люди решили принять участие в голодовке. Всем остальным демонстрантам подвозятся 2 раза в день вода и напитки. 4 раза в день люди получают неплохое питание. Если вопросы сложные, и местные власти не могут решить их, приезжает король и заходит через оцепление к демонстрантам и подолго с ними беседует. На возражение охраны, король говорит просто, они тоже мои подданые. Только эти люди имеют свое мнение, отличающееся от общепринятого в обществе.Иностранцам, гастарбайтерам участие в демонстрациях запрещено. Могут исчезнуть бесследно в зинданах.Приравнены к провокаторам. Никаких форумов там при газетах нет и не было.
Люди с неохотой ходят на демонстрацию, проще смотреть на событие по телеку в режиме онлайн. Хитрые американцы ставят газогенераторные машины так, что бы слезоточивый газы стелились под ноги демонстрантов. Газ приготовляется на месте, состоит из компонентов, вызывающий сильный грудной кашель. Пару раз сходил на демонстрацию и получил пожизненную астму или хронический бронхит!)))) Дураков нет!!!
Что ему боятся? Динар стоит на месте, школьники учатся в режиме онлайн по интернете, люди получают дивиденды от продажи горючего, нефть за рубеж не вывозится, когда локдаун работники и пенсионеры получают сразу 3 месячную 100 процентную зарплату, обманных пунктов валюты нет, полиция на дороге не пристает к водителям, пьяниц и попрошаек на улицах нет, светофоры отрегулированы в интересах водителей, дороги подсвечены, как днем. И сотни таких пунктов, все для простого человека.
Китайский ширпотреб и другие подделки в Бахрейн не завозятся. Страна помещана на потребление и пользовании оригинальной продукции. Собственное производство ориентировано только на выпуск экспортной продукции. Как говорится, не умеешь в воду с...ть,то не пугай рыбу! Видел америкосов, все они на рядовых должностях. Из наших соотечественников встечал только англоговорящих узбеков. Работают на местном МП, по обслуживанию уличных бассейнов. Получают не густо, 300 динаров/ 1 тысяча долларов в месяц. Плюс бесплатное питание и проживание. Контракты заключены только на 1 год. Если узбек летит домой, то навстречу летит другой узбек на эту же работу.
Вся вахтовая работа разбита по национальностям. Подбор персонала, отправка людей, их обучение целиком лежит на государствах экспортерах рабочей силы. Целые поколения арабов знают, что на заправках работают филипинцы, в аэропортах индусы, и т.далее.
Что-то не завидую я их "независимости"... Дома оставаться - есть угроза раскулачивания. Дочка Каримова в пример... В Лондон сбежать - там тоже могут спросить про "законность" капиталов "нажитых непосильным трудом"... Англичанам не привыкать грабить всех и вся. Разве что под независимостью подразумевать независимость от совести...
Думаю , моим читателям будет интересно узнать как устроена система государственного управления в Бахрейне. Сверхэкономные арабы упразднили 3 структуры власти. У них один акимат, один загс, один эмигрейшен, все остальное. У нас тоже 1 Цон, как он работает, мы все знаем. Пенсионная система достойна Нобелевской премии.У них просто нет Пенсионного фонда, и многотысячной армии чиновников. Мой зять ушел на пенсию в 55 лет. Получил пенсию 70 процента от своего должностного оклада. Пенсию получает в своей фирме! )))) После выхода на пенсию человек впал в депрессию. Ему не дали возможность поработать до 60 лет и получать пенсию в размере 100 процента оклада.
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