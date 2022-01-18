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Доктор СИЗО:

Не поддавайся 111 на провокации этой бабы, черное за белое выдаст, и еще настучит на тебя!

elektron:

Это уже ланч.

Цитата:У меня седни моск взорвется!Родственники Елбасы, сплошь-предатели!111-женщина прошедшая обрезание, ишо и стукач! Дохтур, пощади мой мозг...Цитата:Не путайте меня, когда прочнесси, это завтрак, а пчли маврик в 3 дня просыпаттся изволят, то он завтракает, а не обедает!