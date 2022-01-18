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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:07
#7501
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Цитата:
Алиса:

снова в церковь в 12 ночи не пустят - типа там вирус витает
---
"Там где двое или трое собраны во Имя Моё, там и я среди них." Не в церквях Бог, а в душе.
ПыСы. Перестал верить попам, узнав, как они поступают не только с прихожанами, а даже со своим же клиром.Таких интриг даже среди мирян редко сыскать можно. А вот батюшкам верю.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8400
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:10
#7502
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Цитата:
Don Julio:
Ты та сам, утром в обед,

Это уже ланч. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:18
#7503
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Цитата:
Don Julio:
азахстана живущих вна Незалежной. Организатор языковых патрулей, Куат Ахметов внезапно отбыл

Блин, и?
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:19
#7504
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Не поддавайся 111 на провокации этой бабы, черное за белое выдаст, и еще настучит на тебя!

У меня седни моск взорвется!
Родственники Елбасы, сплошь-предатели!
111-женщина прошедшая обрезание, ишо и стукач! Дохтур, пощади мой мозг...
Цитата:
elektron:
Это уже ланч.

Не путайте меня, когда прочнесси, это завтрак, а пчли маврик в 3 дня просыпаттся изволят, то он завтракает, а не обедает! :oops:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:22
#7505
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Цитата:
Уже не ваш земляк:

Точно говоришь...взял на ремонт магазина прораба. Он раньше Костанайскую церковь строил. Сотрудники магазина узнали, что под водку и закуску прораб любит разоблачать поповскую бесовщину. Как завхоз стырил домой все дары на пасху. Практиканток семинаристок разбирают как горячие пирожки. Зам попа не выходит в зал к людям, пока не примет в себя 150 грамм коньяка.Поп скупает в городе все емкости для приготовления святой воды. Смешно все это!
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:33
#7506
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Точно говоришь...взял на ремонт магазина прораба. Он раньше Костанайскую церковь строил. С

Аааааа!
Я запутался!
Это было уже после того как на голову упала табличка с надписью ''доктор сизо,,? И до того как изобрел кУстанайский троллебус? Или после отьезда в Пакистан, но до того, как за изобретение трансформатора получил 4,5 доллара от Президента?
:lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:40
#7507
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Как говорит мой знакомый - пошла жара!
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:46
#7508
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Цитата:
Don Julio:

Я сейчас тебя захотел! Надеюсь и в постели ты будешь драчливая козочка!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 18.01.2022 - 00:47]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
552
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 00:51
#7509
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Московский имам обьяснил москвичам. Пока не сделаете обрезание, в мечеть не ходите, пятер в копилку не сдавайте.Вы крещенные татары ((()

Я тут давечи, нарезая ломтями кошерное сало, случайно палец обрезался ножом. Я теперь, таки, обрезанный, или нет?
Мне теперь ккому? К ребе или к имаму итти?
Цитата:
Доктор СИЗО:
Сволочи коммуняки, что творили!

Сказал бывший коммунист предавший идеалы коммунизма, или таки вы, подозревая, и даже будучи коммунякой, им не верили!?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4581
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:01
#7510
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Цитата:
Don Julio:

Сало я люблю, картошку жарю на нем. Получил партбилет в обмен на комзвода спецназбатальона. Все так делали.В душе я остался беспартийным.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:10
#7511
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Сало я люблю,

За это на твоей Родине голову отрезают, выходит ты продал то Родину?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8136
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:31
#7512
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Как хорошо..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:32
#7513
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Макс, давай, заводи свою шарманку про Иманбека.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11957
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:34
#7514
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Получил партбилет в обмен на комзвода спецназбатальона. Все так делали.

Ну я понимаю когда 20 баранов, холодильник «Розенлев» и почётную грамоту.
Но чтоб комвзвода за партбилет первый раз слышу.
:-o :-o
Надеюсь он хоть жив остался?
Впрочем, портить товар стоящий как несколько ишаков, просто так наверное никто не будет. :-)



[Исправлено: Серый волк, 17.01.2022 - 22:38]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1267
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.01.22 - 01:34
#7515
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Надеюсь и в постели ты будешь драчливая козочка!
---
Интим, дело, конечно, личное. Но хотелось бы знать - ты зоофил?!Так, на всякий случай.
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