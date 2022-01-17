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≡ Четыре человека погибли в ДТП с начала года в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43324
Четыре человека погибли в ДТП с начала года в Костанайской области
Отправлено: 17.01.22 - 16:32
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Об этом сегодня, 17 января, на брифинге сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий ЦОН. По его словам, первое дорожно-транспортное происшествие произошло в первый день нового года.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4579
Re: Четыре человека погибли в ДТП с начала года в Костанайской...
Отправлено: 17.01.22 - 16:32
#1
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У нас пешеходы никогда не пропустят автомобиль на улице! Хоть в кусты от них убегай или на тротуар выезжай! Сколько пешеходов должно превратиться в мясо, пока законодатели додумаются вернуть в ПДД старую формулировку пересечения улиц !!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5010
Re: Четыре человека погибли в ДТП с начала года в Костанайской...
Отправлено: 18.01.22 - 00:29
#2
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Нынешние пешеходы настолько уверовали в свою правоту, что некоторые вообще не смотрят по сторонам и лезут на пролом создавая затор. Приятель угодил под суд что старушку задавил, та пробегала улицу и выронила что-то на полдороги и задержалась подобрать, но была задавлена автобусом...
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4579
Четыре человека погибли в ДТП с начала года в Костанайской области
Отправлено: 18.01.22 - 00:40
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

У нас на дачах был аналогичный случай. Дачники строем пересекли пешеходный переход. Загорелся зеленный свет и грузовики понеслись по своим делам. Одна женщина решила поискать в автобусе свое ведро.Побежала к автобусу и попала под колеса груженного грузовика.
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