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≡ В Костанайской области распределили часть свободного остатка в бюджете, остальные деньги ждут программы правительства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43324
В Костанайской области распределили часть свободного остатка в бюджете, остальные деньги ждут программы правительства
Отправлено: 17.01.22 - 13:02
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Сегодня, 17 января, прошла внеочередная сессия областного маслихата. Депутаты утвердили предложенный местной исполнительной властью перечень распределения 1,8 млрд тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8134
Re: В Костанайской области распределили часть свободного остатка...
Отправлено: 17.01.22 - 13:02
#1
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Еще бы местных депутатов проверить, на лояльность к Токаеву..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23894
Re: В Костанайской области распределили часть свободного остатка...
Отправлено: 17.01.22 - 13:09
#2
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Куда, бы деньги - дели?
Без елиногласных, депутатов?... :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4579
В Костанайской области распределили часть свободного остатка в бюджете, остальные деньги ждут программы правительства
Отправлено: 17.01.22 - 13:55
#3
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Отличная новость! Начинают строительство подстанции Батыс. Редакция НГ первая опубликовала мою статью о 14 лет исследований уменьшения ступеней перепада напряжений! Премия 4,5 долларов от Министерства энергетики была заслуженной наградой и оценкой моего скромного труда! Жаль не могу сделать ссылку к этой статье! Молодежь форума почитала бы! Полученную экономию по моему рацпредложению я просил направить на сдерживание тарифа на электроэнергию. Тариф перестал расти несколько лет!


[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 13:56]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 13:57]

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 14:04]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5010
Re: В Костанайской области распределили часть свободного остатка...
Отправлено: 18.01.22 - 00:23
#4
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А если без шуток, действительно в Рудном когда колесо обозрения построят? Ну или хотя бы приличные качели...
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