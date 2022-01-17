Re: Нового акима назначили в Алтынсаринском районе

Отправлено: - 00:17

Акимы должны избираться из местных активистов населениеМ проживающим здесь же. Кто родился и вырос на месте, он больше знает проблемы и рад бы служить своим землякам. Однако, эти назначения изначально толкают на мысль о протекции и коррупции, назначенцам пофиг на проблемы людей , бывают даже не живут вверенной територии и больше озабочены личным обогащением, поэтому простые люди не доверяют нынешним властям...