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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 498 из 499«1...496497498499»
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:43
#7456
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:49
#7457
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Цитата:
111:
Где ты мой Ельбасы

Жив здоров, немного занят - дела семейные:
Цитата:
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian, которая ссылается на собственные источники.

:lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:52
#7458
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Цитата:
«Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — заявил один из собеседников издания. В The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью.

А я думал и правда реформы будут ближе к осени :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:55
#7459
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Цитата:
maxsaf:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени :lol:

Будет, третий Президент... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:57
#7460
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Цитата:
drakon:
Будет, третий Президент...

Путин :lol:
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:59
#7461
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Цитата:
drakon:

Нам нужен президент хохол в кубанке и с полметровыми усищами, по характеру вылитый Сталин.))))

[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 22:01]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:01
#7462
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Цитата:
maxsaf:

А я думал и правда реформы будут ближе к осени
---
Я же говорю - ближе к осени отловят всех недовольных и не будет никаких реформ. А у Елбасы и Семьи отнимут все кормушки.В благодарность не так быстро переименуют всё с его фамилией.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14997
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:05
#7463
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Нам нужен президент хохол в кубанке и с полметровыми усищами, по характеру вылитый Сталин.

Татар, потомков Чингисхана, устраивает Путин. А чем вы хуже? :lol:
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:05
#7464
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Цитата:
maxsaf:

Путин
---
Совсем ты животное не бережёшь!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1257
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:11
#7465
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Про то, как переписывают историю. Поэтому мне и пишут, как казахов заставляли сеять жареное зерно.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:15
#7466
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Цитата:
maxsaf:

Нам нужен свирепый хохол, который мог пинком отогнать путлера к своей кормушке.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:16
#7467
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Цитата:
maxsaf:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени

Да может ещё и будут. Сначала "семейку" отстранить нужно.
Путин тоже не просто начинал, пока команду собирал. ;-)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:31
#7468
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Я учился в 80 годах на заочном отделении в Мвту им. Баумана. Вся семья ждала моего возвращении с сессии. Привозил обычно сетку мандаринов и сетку толстенной докторской колбасы в шпагатной оплетке. Покупал костанайскую колбасу в Москве на улице Кустанайской. То был выпендреж нашего секретаря обкома. Дома мы покупали по талонам мокрую для веса обычную колбасу по 400 грамм в месяц на человека.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23892
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:38
#7469
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Покупал костанайскую колбасу в Москве

Небыло тогда, Костанайской,
колбасы... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4572
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:44
#7470
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Цитата:
drakon:

Москвичи так называли эту колбасу по месту изготовления, границы наши были тогда шир пыр настежь! Бери все не жалко!
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