Отправлено: - 21:52

«Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — заявил один из собеседников издания. В The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью.

Цитата:А я думал и правда реформы будут ближе к осени