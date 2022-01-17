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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:43
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:49
Цитата:
Жив здоров, немного занят - дела семейные:
Цитата:
111:
Где ты мой Ельбасы
Где ты мой Ельбасы
Жив здоров, немного занят - дела семейные:
Цитата:
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых. Об этом стало известно из сообщения газеты The Guardian, которая ссылается на собственные источники.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:52
Цитата:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
«Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — заявил один из собеседников издания. В The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью.
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:55
Цитата:
Будет, третий Президент...
maxsaf:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
Будет, третий Президент...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:57
Цитата:
Путин
drakon:
Будет, третий Президент...
Будет, третий Президент...
Путин
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 21:59
Цитата:
Нам нужен президент хохол в кубанке и с полметровыми усищами, по характеру вылитый Сталин.))))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 22:01]
drakon:
Нам нужен президент хохол в кубанке и с полметровыми усищами, по характеру вылитый Сталин.))))
[Исправлено: Доктор СИЗО, 17.01.2022 - 22:01]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:01
Цитата:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
---
Я же говорю - ближе к осени отловят всех недовольных и не будет никаких реформ. А у Елбасы и Семьи отнимут все кормушки.В благодарность не так быстро переименуют всё с его фамилией.
maxsaf:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
---
Я же говорю - ближе к осени отловят всех недовольных и не будет никаких реформ. А у Елбасы и Семьи отнимут все кормушки.В благодарность не так быстро переименуют всё с его фамилией.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:05
Цитата:
Татар, потомков Чингисхана, устраивает Путин. А чем вы хуже?
Доктор СИЗО:
Нам нужен президент хохол в кубанке и с полметровыми усищами, по характеру вылитый Сталин.
Нам нужен президент хохол в кубанке и с полметровыми усищами, по характеру вылитый Сталин.
Татар, потомков Чингисхана, устраивает Путин. А чем вы хуже?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:05
Цитата:
Путин
---
Совсем ты животное не бережёшь!
maxsaf:
Путин
---
Совсем ты животное не бережёшь!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:11
Про то, как переписывают историю. Поэтому мне и пишут, как казахов заставляли сеять жареное зерно.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:15
Цитата:
Нам нужен свирепый хохол, который мог пинком отогнать путлера к своей кормушке.
maxsaf:
Нам нужен свирепый хохол, который мог пинком отогнать путлера к своей кормушке.
(Полноправные пользователи)
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- Stuttgart. Deutschland
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- Сообщений:
- 8394
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:16
Цитата:
Да может ещё и будут. Сначала "семейку" отстранить нужно.
Путин тоже не просто начинал, пока команду собирал.
maxsaf:
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
А я думал и правда реформы будут ближе к осени
Да может ещё и будут. Сначала "семейку" отстранить нужно.
Путин тоже не просто начинал, пока команду собирал.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:31
Я учился в 80 годах на заочном отделении в Мвту им. Баумана. Вся семья ждала моего возвращении с сессии. Привозил обычно сетку мандаринов и сетку толстенной докторской колбасы в шпагатной оплетке. Покупал костанайскую колбасу в Москве на улице Кустанайской. То был выпендреж нашего секретаря обкома. Дома мы покупали по талонам мокрую для веса обычную колбасу по 400 грамм в месяц на человека.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:38
Цитата:
Небыло тогда, Костанайской,
колбасы...
Доктор СИЗО:
Покупал костанайскую колбасу в Москве
Покупал костанайскую колбасу в Москве
Небыло тогда, Костанайской,
колбасы...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.01.22 - 22:44
Цитата:
Москвичи так называли эту колбасу по месту изготовления, границы наши были тогда шир пыр настежь! Бери все не жалко!
drakon:
Москвичи так называли эту колбасу по месту изготовления, границы наши были тогда шир пыр настежь! Бери все не жалко!
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