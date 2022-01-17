Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 91% влажность
  • ЮЗ, 5.38 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Нового акима назначили в Алтынсаринском районе
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43324
Нового акима назначили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 17.01.22 - 21:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им стал Арнур Сартов. Распоряжение о его назначении дал аким области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами маслихата Алтынсаринского района, сообщает пресс-служба главы региона.
Читать новость

yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8089
Re: Нового акима назначили в Алтынсаринском районе
Отправлено: 17.01.22 - 21:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще один сынок бастыка появился
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS