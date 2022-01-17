Отправлено: - 20:36

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Так и забыл посмотреть, очистили площадь или нет..

Цитата:ну если тебе трудно в окно выглянуть, то я покажу...вылизали площадь... чего не скажешь о единственной пешеходной дорожке на ул.Пушкина от Кирова до АбаяНа машинах у нас ездят слабаки...сильные люди идут пешком, поэтому у нас для жоповозок все делается в первую очередь.