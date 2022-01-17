Отправлено: - 20:24

Skeptic:



Цитата:Восток - дело тонкое. Тут с плеча не рубят. Это про Батьку анекдот ходит. Типа, спросили его за сколько дней он может навести порядок на Украине. Он ответил, за три дня. В первый бы расстрелял всех майданутых, а через день тех, кто придёт к ним на похороны.