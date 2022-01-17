Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 762 мм рт.ст.
  • 91% влажность
  • ЮЗ, 5.38 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43324
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ. 6 января новым главой КНБ Казахстана был назначен Ермек Сагимбаев, бывший начальник Службы государственной охраны.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23889
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, в 43 года. Генерал-лейтенант... :lol: ;-)
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4562
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:25
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Люди работают, а ты сидишь тут косточки всем перемываешь! 8-) :-o
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2663
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:43
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно же писали, что он с 13 января в отпуске. А согласно трудовому законодательству, увольнять человека во время его отпуска или болезни нельзя. Хотя у них действует Положение о прохождении службы, но принципы работы с людьми должны быть одни и те же. Или? :-x
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2386
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:47
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
. Или?


Или: режим ЧП- всё можно. Законы приостанавливают прямое действие
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2663
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 16:04
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
режим ЧП- всё можно. Законы приостанавливают прямое действие

Режим ЧП уже отменили.
Это что ж получается, во время ЧП любой работодатель может творить, что хочет и ему ничего не будет?
:-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23889
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 17:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Люди работают, а ты сидишь тут

Не хотел бы, я быть племнником... :lol: ;-)
Профайл
S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
28
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 17:41
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев решил разом все властные структуры почистить от родственников Назарбаева? Потом за "друзей" возьмётся?
Профайл
П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
133
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 18:22
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть делают что хотят, но 6-ое июля и 1 декабря не трогайте. Выходной должен оставаться выходным. А вот добавить можно)))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8124
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 18:38
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не хотел бы, я быть племнником...

Не хотел бы жить в номере по 20 тысяч евро за сутки в Дубаях?
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
856
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 19:59
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да, в 43 года. Генерал-лейтенант..

Да уж, сначала высшее образование обесценили, а затем и воинские знания. У нас племяшам раздают генералов на лево и на право, в России пресс-секретарям...
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5007
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 20:02
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иногда трудно отличить сарказм от другого, автор шутит или на самом деле так думает Не хотел бы, я быть племнником
Профайл Посетить вебсайт
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23889
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 20:11
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
автор шутит или на самом деле так думает

Я так думаю.Стать генералом,
а потом с позором в тюрьму?... :lol: ;-)
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1438
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 20:24
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:

Восток - дело тонкое. Тут с плеча не рубят. Это про Батьку анекдот ходит. Типа, спросили его за сколько дней он может навести порядок на Украине. Он ответил, за три дня. В первый бы расстрелял всех майданутых, а через день тех, кто придёт к ним на похороны.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS