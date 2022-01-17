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Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43324
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:17
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Самата Абиша от должности первого заместителя председателя КНБ. 6 января новым главой КНБ Казахстана был назначен Ермек Сагимбаев, бывший начальник Службы государственной охраны.
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Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:17
Да, в 43 года. Генерал-лейтенант...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4562
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:25
Цитата:
Люди работают, а ты сидишь тут косточки всем перемываешь!
drakon:
Люди работают, а ты сидишь тут косточки всем перемываешь!
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:43
Недавно же писали, что он с 13 января в отпуске. А согласно трудовому законодательству, увольнять человека во время его отпуска или болезни нельзя. Хотя у них действует Положение о прохождении службы, но принципы работы с людьми должны быть одни и те же. Или?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2386
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 15:47
Цитата:
Или: режим ЧП- всё можно. Законы приостанавливают прямое действие
Козлов я:
. Или?
. Или?
Или: режим ЧП- всё можно. Законы приостанавливают прямое действие
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 16:04
Цитата:
Режим ЧП уже отменили.
Это что ж получается, во время ЧП любой работодатель может творить, что хочет и ему ничего не будет?
ACROS:
режим ЧП- всё можно. Законы приостанавливают прямое действие
режим ЧП- всё можно. Законы приостанавливают прямое действие
Режим ЧП уже отменили.
Это что ж получается, во время ЧП любой работодатель может творить, что хочет и ему ничего не будет?
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 17:26
Цитата:
Не хотел бы, я быть племнником...
Доктор СИЗО:
Люди работают, а ты сидишь тут
Люди работают, а ты сидишь тут
Не хотел бы, я быть племнником...
S
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 28
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 17:41
Токаев решил разом все властные структуры почистить от родственников Назарбаева? Потом за "друзей" возьмётся?
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 133
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 18:22
Пусть делают что хотят, но 6-ое июля и 1 декабря не трогайте. Выходной должен оставаться выходным. А вот добавить можно)))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8124
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 18:38
Цитата:
Не хотел бы жить в номере по 20 тысяч евро за сутки в Дубаях?
drakon:
Не хотел бы, я быть племнником...
Не хотел бы, я быть племнником...
Не хотел бы жить в номере по 20 тысяч евро за сутки в Дубаях?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 856
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 19:59
Цитата:
Да уж, сначала высшее образование обесценили, а затем и воинские знания. У нас племяшам раздают генералов на лево и на право, в России пресс-секретарям...
drakon:
Да, в 43 года. Генерал-лейтенант..
Да, в 43 года. Генерал-лейтенант..
Да уж, сначала высшее образование обесценили, а затем и воинские знания. У нас племяшам раздают генералов на лево и на право, в России пресс-секретарям...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5007
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 20:02
Иногда трудно отличить сарказм от другого, автор шутит или на самом деле так думает Не хотел бы, я быть племнником
Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 20:11
Цитата:
Я так думаю.Стать генералом,
а потом с позором в тюрьму?...
сайлау курманов:
автор шутит или на самом деле так думает
автор шутит или на самом деле так думает
Я так думаю.Стать генералом,
а потом с позором в тюрьму?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1438
Re: Самат Абиш освобожден от должности в КНБ
Отправлено: 17.01.22 - 20:24
Цитата:
Восток - дело тонкое. Тут с плеча не рубят. Это про Батьку анекдот ходит. Типа, спросили его за сколько дней он может навести порядок на Украине. Он ответил, за три дня. В первый бы расстрелял всех майданутых, а через день тех, кто придёт к ним на похороны.
Skeptic:
Восток - дело тонкое. Тут с плеча не рубят. Это про Батьку анекдот ходит. Типа, спросили его за сколько дней он может навести порядок на Украине. Он ответил, за три дня. В первый бы расстрелял всех майданутых, а через день тех, кто придёт к ним на похороны.
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