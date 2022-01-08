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≡ Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
 
 
Страница 6 из 6«1...456
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43323
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 10:26
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Едва-едва отгремели новогодние салюты, отзвучали новогодние поздравления и тосты, страна как будто бы столкнулась с астероидом, который отбросил её на двадцать лет назад, в прошлое.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8123
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:29
#75
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Цитата:
maxsaf:
так ты минусовать то не забывай. И ремонт и запчасти минусуй. И топливо. И то что отпускных нет

Да ладно уж..
Движка раз в два три года выкидывается.
Газ бензин отними..
Я сразу все отнимал, мерил, заправляясь до горла так сказать..
Движка при условии что гоняешь по трассе не менее 20ти тысяч км в месяц.

[Исправлено: 111, 08.01.2022 - 13:30]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14989
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:30
#76
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Цитата:
111:
Я вообще то вышел за пивом..

Я изначально сказал, что сытый на баррикады не полезет. Ты только что это подтвердил. Будем дальше из пустого в порожнее переливать?))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8123
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:31
#77
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Цитата:
maxsaf:
изначально сказал, что сытый на баррикады не полезет.

Изначально там и голодных не было.
Масимов голодный например или Аблязов, взявший это на себя?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14989
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:34
#78
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Цитата:
111:
Изначально там и голодных не было. Масимов голодный например или Аблязов, взявший это на себя?

Ты их на баррикадах заметил когда пиво нес или у костра грелся?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8123
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:36
#79
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Цитата:
maxsaf:
Ты их на баррикадах заметил когда пиво нес или у костра

Представь себе, они тут не живут..
Но голодные..
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4560
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:43
#80
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Цитата:
111:

На твоем месте не стал бы хвалиться особо, что беседовал с демонстрантами, на камеры же засветился! Костры жег, на общественном месте! Пивасик распивал на улице! Да ты вообще герой! Фотки выложи с площади!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1252
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:02
#81
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И нас обещают вернуть назад, в совок.
---
Больше всего меня раздражают люди, которые получили свои знания при этом самом "совке", которые достигли определённых профессиональных высот, благодаря этому самому "совку". У меня к ним вопрос - а смог бы ли ты добиться чего-нибудь, не будь этого самого "совка"?! Люди-флюгеры.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1252
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:07
#82
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Цитата:
alex_60:

очнись,где ты видел цитирование?
---
Ты внимательнее перечитай.Там же было сказано, как это цитируют за рубежом. А в конце автор - Эль Мюрид.
Эх ты!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1252
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:10
#83
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Цитата:
elektron:
Своих? Высчитаете террористов обезглавливающих и убивающих силовиков и мирное население - своими?

---
Да! Особенно много голов отрезал джазмен из Бишкека! Самый главный террорист!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1252
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:15
#84
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Цитата:
Kairat stayer:
Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.

---
Вот именно, что по разработкам, а не претворению этих программ в жизнь! Эх ты, чудо чудное! Ты бы ещё научился понимать, какую иногда чушь пишешь, в своём самолюбовании! Ты помнишь, что несколько лет назад писал, а вот понять смысл не пытаешься.Пишущая голова...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1252
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:21
#85
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Цитата:
maxsaf:

Так если все такие богатые, че тогда ныть, что машины заправлять дорого?)))
---
Просто машины не надо заправлять, обслуживать и прочее. Тогда да, денег можно много заработать :lol:
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Страница 6 из 6«1...456
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