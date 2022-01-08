Отправлено: - 13:29

maxsaf:

так ты минусовать то не забывай. И ремонт и запчасти минусуй. И топливо. И то что отпускных нет

[Исправлено: 111, 08.01.2022 - 13:30]

Цитата:Да ладно уж..Движка раз в два три года выкидывается.Газ бензин отними..Я сразу все отнимал, мерил, заправляясь до горла так сказать..Движка при условии что гоняешь по трассе не менее 20ти тысяч км в месяц.