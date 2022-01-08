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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43323
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 10:26
Едва-едва отгремели новогодние салюты, отзвучали новогодние поздравления и тосты, страна как будто бы столкнулась с астероидом, который отбросил её на двадцать лет назад, в прошлое.
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Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:29
Цитата:
Да ладно уж..
Движка раз в два три года выкидывается.
Газ бензин отними..
Я сразу все отнимал, мерил, заправляясь до горла так сказать..
Движка при условии что гоняешь по трассе не менее 20ти тысяч км в месяц.
[Исправлено: 111, 08.01.2022 - 13:30]
maxsaf:
так ты минусовать то не забывай. И ремонт и запчасти минусуй. И топливо. И то что отпускных нет
так ты минусовать то не забывай. И ремонт и запчасти минусуй. И топливо. И то что отпускных нет
Да ладно уж..
Движка раз в два три года выкидывается.
Газ бензин отними..
Я сразу все отнимал, мерил, заправляясь до горла так сказать..
Движка при условии что гоняешь по трассе не менее 20ти тысяч км в месяц.
[Исправлено: 111, 08.01.2022 - 13:30]
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:30
Цитата:
Я изначально сказал, что сытый на баррикады не полезет. Ты только что это подтвердил. Будем дальше из пустого в порожнее переливать?))
111:
Я вообще то вышел за пивом..
Я вообще то вышел за пивом..
Я изначально сказал, что сытый на баррикады не полезет. Ты только что это подтвердил. Будем дальше из пустого в порожнее переливать?))
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:31
Цитата:
Изначально там и голодных не было.
Масимов голодный например или Аблязов, взявший это на себя?
maxsaf:
изначально сказал, что сытый на баррикады не полезет.
изначально сказал, что сытый на баррикады не полезет.
Изначально там и голодных не было.
Масимов голодный например или Аблязов, взявший это на себя?
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:34
Цитата:
Ты их на баррикадах заметил когда пиво нес или у костра грелся?
111:
Изначально там и голодных не было. Масимов голодный например или Аблязов, взявший это на себя?
Изначально там и голодных не было. Масимов голодный например или Аблязов, взявший это на себя?
Ты их на баррикадах заметил когда пиво нес или у костра грелся?
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:36
Цитата:
Представь себе, они тут не живут..
Но голодные..
maxsaf:
Ты их на баррикадах заметил когда пиво нес или у костра
Ты их на баррикадах заметил когда пиво нес или у костра
Представь себе, они тут не живут..
Но голодные..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 4560
Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 08.01.22 - 13:43
Цитата:
На твоем месте не стал бы хвалиться особо, что беседовал с демонстрантами, на камеры же засветился! Костры жег, на общественном месте! Пивасик распивал на улице! Да ты вообще герой! Фотки выложи с площади!
111:
На твоем месте не стал бы хвалиться особо, что беседовал с демонстрантами, на камеры же засветился! Костры жег, на общественном месте! Пивасик распивал на улице! Да ты вообще герой! Фотки выложи с площади!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:02
И нас обещают вернуть назад, в совок.
---
Больше всего меня раздражают люди, которые получили свои знания при этом самом "совке", которые достигли определённых профессиональных высот, благодаря этому самому "совку". У меня к ним вопрос - а смог бы ли ты добиться чего-нибудь, не будь этого самого "совка"?! Люди-флюгеры.
---
Больше всего меня раздражают люди, которые получили свои знания при этом самом "совке", которые достигли определённых профессиональных высот, благодаря этому самому "совку". У меня к ним вопрос - а смог бы ли ты добиться чего-нибудь, не будь этого самого "совка"?! Люди-флюгеры.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:07
Цитата:
очнись,где ты видел цитирование?
---
Ты внимательнее перечитай.Там же было сказано, как это цитируют за рубежом. А в конце автор - Эль Мюрид.
Эх ты!
alex_60:
очнись,где ты видел цитирование?
---
Ты внимательнее перечитай.Там же было сказано, как это цитируют за рубежом. А в конце автор - Эль Мюрид.
Эх ты!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:10
Цитата:
---
Да! Особенно много голов отрезал джазмен из Бишкека! Самый главный террорист!
elektron:
Своих? Высчитаете террористов обезглавливающих и убивающих силовиков и мирное население - своими?
Своих? Высчитаете террористов обезглавливающих и убивающих силовиков и мирное население - своими?
---
Да! Особенно много голов отрезал джазмен из Бишкека! Самый главный террорист!
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:15
Цитата:
---
Вот именно, что по разработкам, а не претворению этих программ в жизнь! Эх ты, чудо чудное! Ты бы ещё научился понимать, какую иногда чушь пишешь, в своём самолюбовании! Ты помнишь, что несколько лет назад писал, а вот понять смысл не пытаешься.Пишущая голова...
Kairat stayer:
Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.
Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.
---
Вот именно, что по разработкам, а не претворению этих программ в жизнь! Эх ты, чудо чудное! Ты бы ещё научился понимать, какую иногда чушь пишешь, в своём самолюбовании! Ты помнишь, что несколько лет назад писал, а вот понять смысл не пытаешься.Пишущая голова...
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Жизнь в розовом свете
Отправлено: 17.01.22 - 19:21
Цитата:
Так если все такие богатые, че тогда ныть, что машины заправлять дорого?)))
---
Просто машины не надо заправлять, обслуживать и прочее. Тогда да, денег можно много заработать
maxsaf:
Так если все такие богатые, че тогда ныть, что машины заправлять дорого?)))
---
Просто машины не надо заправлять, обслуживать и прочее. Тогда да, денег можно много заработать
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