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≡ Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43323
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 09:27
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Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14988
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 11:34
#15
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Цитата:
ACROS:
Скорее всего,надо думать, из-за форс-мажорных обстоятельств:

Это как если ты устроишься пожарным, но только до первого пожара :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15383
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 12:25
#16
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и этого

//Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Об этом сообщает официальный сайт Акорды.////
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14988
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 12:29
#17
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Цитата:
alex_60:
и этого

Он же в отпуске)
По закону нельзя уволить того, кто в отпуске. :-o :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15383
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 12:31
#18
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Цитата:
maxsaf:
Он же в отпуске) По закону нельзя уволить того, кто в отпуске


чп там еще . до 19.
законы не работают.
так что можно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8115
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 12:56
#19
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О, день начался с хороших новостей..
Хотя..
Хотя вот он то к России относился очень хорошо..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15383
Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной палаты предпринимателей
Отправлено: 17.01.22 - 13:00
#20
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кстати ,Тимур Кулибаев член совета директоров Газпрома.
а Самат Абиш закончил академию Службы внешней разведки Российской Федерации.
как бы Токаев не надорвался.

[Исправлено: alex_60, 17.01.2022 - 13:08]
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S
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
28
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 17:44
#21
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Цитата:
maxsaf:
Причина ухода какая?

Бежать готовится.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5006
Re: Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы Национальной...
Отправлено: 17.01.22 - 18:06
#22
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Любопытно, было время заставляли в этот самый фонд платить добровольно взносы, однако я так и ни разу не заплатил. Видимо, нехлебное место, держался на общественных началах. Теперь то тем более не надо...
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