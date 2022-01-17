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≡ «Вывоз тоже будет, но очистка в приоритете» - Как справляются с последствиями снегопада в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43323
«Вывоз тоже будет, но очистка в приоритете» - Как справляются с последствиями снегопада в Костанае?
Отправлено: 17.01.22 - 17:20
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Главная задача коммунальных служб после трехдневного снегопада - очистка дорог и территории социальных жизненно важных объектов. Об этом сообщил заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ акимата Костаная Жомарт УВАЛЕЕВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8115
Re: «Вывоз тоже будет, но очистка в приоритете» - Как...
Отправлено: 17.01.22 - 17:20
#1
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Сегодня в 4 утра то ли ночи, трактора пахали..
Так и забыл посмотреть, очистили площадь или нет..
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