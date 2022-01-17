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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
491
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 15:43
#3471
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Цитата:
alex_60:
вы ее таким образом поддерживаете?

Если русофобские сообщения не удаляются - значит редакция согласна с ними
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4554
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 15:45
#3472
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:35
#3473
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Цитата:
гражданин СССР:
Если ваша газета финансируется Соединенными Штатами - Вы не считаете себя иноагентами?

Исходя из какой информации вы сделали такой вывод?
"НГ" сотрудничает с Интерньюс - организацией, официально зарегистрированной в РК. При этом выделение грантов никак не влияет на редакционную политику. Мы и без этих грантов все равно писали бы о КВИ, о бюджетах 4-го уровня и так же привлекали к сотрудничеству гражданских журналистов. Но есть организация, которая помогает развитию СМИ в Казахстане уже много лет. Мы благодарны за эту помощь и считаем, что такое сотрудничество идет на пользу нашим читателям.
И что такое "иноагент" в вашем понимании? Этот термин есть в РФ, но его пока нет в РК. Поясните, пожалуйста. Может, наши законодатели заинтересуются вашими размышлениями.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:37
#3474
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Цитата:
гражданин СССР:
Если русофобские сообщения не удаляются - значит редакция согласна с ними


Это вопрос или утверждение? Если вопрос - отвечу. В очередной раз.
Редакция не оценивает комментарии по их отношению к какой-либо стране. Мы оцениваем только на соблюдение правил сайта. Если правила нарушены - укажите, какое именно.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:39
#3475
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Цитата:
alex_60:
что то не вижу продолжения традиций.


Вы не видите. Мы видим.
Вы имеете право на свое мнение. Так же, как имеете право читать, либо не читать статьи на нашем сайте, комментировать их или не комментировать.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:41
#3476
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Цитата:
alex_60:
вы не правы. не последних 30 , а 30 чистых после трех и более красных.


Я поясняю вам, как работают настройки сайта. А они работают именно так.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
865
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:43
#3477
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Цитата:
alex_60:
главред сказал что рассмотрят вопрос об оскорбительных названиях наших соседей и ее президента. где решение?


Неоднократно после этого пояснял - правила сайта менять не будем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15381
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:46
#3478
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Неоднократно после этого пояснял - правила сайта менять не будем.


вопрос редакции.
то есть русофобия ваш приоритет?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15381
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:50
#3479
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
4554
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 17.01.22 - 16:57
#3480
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Цитата:
alex_60:

Вы можете успокоиться сегодня?
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