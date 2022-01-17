Re: Четыре человека погибли в ДТП с начала года в Костанайской...

Отправлено: - 16:32

У нас пешеходы никогда не пропустят автомобиль на улице! Хоть в кусты от них убегай или на тротуар выезжай! Сколько пешеходов должно превратиться в мясо, пока законодатели додумаются вернуть в ПДД старую формулировку пересечения улиц !!!