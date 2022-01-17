Отправлено: - 11:05

Последние события, никак не повлияли на плановое прибытие многоуважаемого Омикрона в Казахстан немного перенесли с 5 января на 13ое, но уже все было готово. Вакцины китайские, российские, американовские и даже казахстанские, ждали всех желающих укрепить иммунитет от позапрошлогоднего вируса, ну не выливать же ей Богу.