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≡ Должны смеяться дети и в мирном мире жить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43319
Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 11:05
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Последние события, никак не повлияли на плановое прибытие многоуважаемого Омикрона в Казахстан немного перенесли с 5 января на 13ое, но уже все было готово. Вакцины китайские, российские, американовские и даже казахстанские, ждали всех желающих укрепить иммунитет от позапрошлогоднего вируса, ну не выливать же ей Богу.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2348
Re: Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 11:05
#1
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О, опять в дурке интернет включили!
Всё таки нужен срочно закон об уголовной ответственности за пропаганду антиваксерсва! Или принудительное лечение в дурке.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15376
Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 11:07
#2
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Цитата:
юля елиссева:


на замену видать идет в плановом порядке.
коту и пиву.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14988
Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 11:09
#3
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Буквально на днях зашел в наш центр вакцинации, потролить.
Спрашиваю, какие вакцины есть?
- файзер, модерна.
- ок. А какая из них от омикрона?
- никакая, обе от обычной короны.
- а че вы тут говорю сидите тогда?
Обычную корону омикрон вытеснил же))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14988
Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 11:11
#4
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При этом я не антиваксер. Представляю, как им от настоящих антиваксеров прилетает :lol:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2661
Re: Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 11:47
#5
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Цитата:
maxsaf:
Спрашиваю, какие вакцины есть? - файзер, модерна.


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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
522
Re: Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 13:38
#6
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А мне в целом нравятся публикации Ильяса. У него весьма своеобразное видение мира, да и сатира присутствует в полной мере. Вон как у оппонентов заподгорало сразу :-)
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
522
Re: Должны смеяться дети и в мирном мире жить
Отправлено: 17.01.22 - 13:40
#7
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А человек всего-то хотел сказать, что каждый должен заниматься своим делом. Лечить - врач, продавать Виндовс - Билл Гейтс.
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