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≡ В Костанайской области распределили часть свободного остатка в бюджете, остальные деньги ждут программы правительства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43319
В Костанайской области распределили часть свободного остатка в бюджете, остальные деньги ждут программы правительства
Отправлено: 17.01.22 - 13:02
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Сегодня, 17 января, прошла внеочередная сессия областного маслихата. Депутаты утвердили предложенный местной исполнительной властью перечень распределения 1,8 млрд тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8113
Re: В Костанайской области распределили часть свободного остатка...
Отправлено: 17.01.22 - 13:02
#1
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Еще бы местных депутатов проверить, на лояльность к Токаеву..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23885
Re: В Костанайской области распределили часть свободного остатка...
Отправлено: 17.01.22 - 13:09
#2
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Куда, бы деньги - дели?
Без елиногласных, депутатов?... :lol: ;-)
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